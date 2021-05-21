Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli oyunculara eleştiri! "Kaybetmekten nasıl keyif aldıklarının..."

Sergen Yalçın'ın kazanmasıyla silah olarak kullanılan kötülüğün inancın karşısında "teklediği" gerçeği kaldı. Hala taç atmayı bile öğrenemeyen futbolcuların saha ortasındaki sahte pozları cahillerin zavallı gösterisi olarak kaldı. Ya da artistlik histerisi!
Koca futbol sezonundan geriye, ele verdiklerinden fazlasını gelecek sezona saklayıp, kirli bir tencereye uymak için yuvarlanan kapaklar kaldı. Yabancı sayısının düşürülmediği bir ülkede takımlardaki yerli futbolcular yine devede kulak kaldı. Paralanmış bir futbol medyası, cahil mezarlığı ve ekranlarda sallabaş yorumcular kaldı. Bazılarının elinde avucunda yalanlardan başka bir şey kalmadı. Biten sezonun ardından aklımda Sergen Yalçın'ın şampiyonluk gecesi döktüğü gözyaşları kaldı. "Ağlamak güzeldir" dedim. "Hele kalbe damlıyorsa!"