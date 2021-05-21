Son dakika spor haberi: Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçeli oyunculara eleştiri! "Kaybetmekten nasıl keyif aldıklarının..."

HAKKI YALÇIN - KALANLAR! Koca bir futbol sezonundan geriye neler kaldı? Parasından başka hiçbir şeyi olmayanlarla parasından başka her şeyi olanlar arasındaki mücadelenin dökümleri kaldı. Yapılmaması gerekenleri yapanların, yapmaları gerekenlerden nasıl vazgeçtiklerinin "inatçı belgesi" kaldı.

Fenerbahçe'de gereksiz transferlere para basanlar bir kez daha yolda kalırken, geride geleceğe borçlanmış "ihtiyar çocuklar" kaldı. Karanlığın şeridinde yürüyenlere gösterilen ayrıcalıklar soru işaretlerinin çengelinde asılı kaldı. Takım içinde takım kuran futbolcuların Sivasspor maçında güle oynaya kaybetmekten nasıl keyif aldıklarının resmi kaldı. Sadece şampiyonluğu kaybettiğini zanneden Ali Koç'un hataları baki kaldı da medyadaki sırnaşık sarmaşıkların kaçacak deliği kalmadı.