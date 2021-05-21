Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den Maksimovic'e resmi teklif!

Yeni sezonda 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermekte kararlı olan Fenerbahçe'den çok önemli bir transfer hamlesi geldi. Savunmanın göbeğinde Attila Szalai'ye 1. sınıf bir partner arayan Fenerbahçe, Napoli ile olan sözleşmesi sona eren Nicola Maksimovic'e teklif yaptı. Sırp stopere 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para teklif edilmesine karşın birçok Avrupa kulübü Sırp futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.

FİZİĞİNE GÖRE HİÇ AĞIR DEĞİL

Takvim'in haberine göre; Maksimovic'i teknik patron Emre Belözoğlu istiyor... 29 yaşında ve 1.93 boyunda olan Maksimovic'in hava toplarındaki başarısının yanında fiziğine göre ağır bir oyuncu olmaması da kendisini cazip kılıyor. Nicola Maksimovic, 25 kez Sırbistan Mili Takım formasını sırtına geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Sırp stoper için Fener'in en cazip teklifi yapan kulüp olduğu ifade ediliyor. Maksimovic'in gelmesi halinde Lemos ve Tisserand'ın gönderilmesine gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.