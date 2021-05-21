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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Maksimovic'e resmi teklif!

Son dakika transfer haberi: Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-laciverllilerde öncelik ise toper transferi. Atilla Slazai'ye partner arayan Fenerbahçe'de gündeme gelen ilk isim ise ile olan sözleşmesi sona eren ...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den Maksimovic'e resmi teklif!

Yeni sezonda 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermekte kararlı olan 'den çok önemli bir transfer hamlesi geldi. Savunmanın göbeğinde 'ye 1. sınıf bir partner arayan Fenerbahçe, ile olan sözleşmesi sona eren 'e teklif yaptı. Sırp stopere 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para teklif edilmesine karşın birçok kulübü Sırp futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.

FİZİĞİNE GÖRE HİÇ AĞIR DEĞİL

'in haberine göre; Maksimovic'i teknik patron istiyor... 29 yaşında ve 1.93 boyunda olan Maksimovic'in hava toplarındaki başarısının yanında fiziğine göre ağır bir oyuncu olmaması da kendisini cazip kılıyor. Nicola Maksimovic, 25 kez formasını sırtına geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Sırp stoper için 'in en cazip teklifi yapan kulüp olduğu ifade ediliyor. Maksimovic'in gelmesi halinde Lemos ve Tisserand'ın gönderilmesine gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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