Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Diego Costa atağı

Son dakika transfer haberi: 'den atağı

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu son haftaya kadar kovalasa da sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Takıma forvet takviyesi yapmak için girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertlilerde gündeme İspanyol golcü geldi., yıldız futbolcunun kulüpleriyle temasta olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Diego Costa atağı

Geçtiğimiz sezon transferin en hareketli kulübü olan , 2021-22 öncesi de flaş isimler üzerinde duruyor. 'nun kısa süre formasını giydiği 'den takım arkadaşı ile daha önce görüştüğü haberlerinin üzerine bu kez de önemli bir iddiayı ortaya attı. Haberde; İspanyol golcünün 'den bir kulüple görüşme halinde olduğu ve önümüzdeki hafta işin resmileşebileceği ifade edildi. Sözleşmesinin sona erdiği 'da bu sezon yalnızca 7 maçta süre alan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti.

474 MAÇTA 181 GOL 71 ASİST

Prefosyonel kariyerinde 8 farklı takımın formasını giyen Diego Costa, 474 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 181 kez rakip fileleri havalandıran İspanyol yıldız, 71 de asist yaptı. Agresif yapısıyla bilinen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 11 kez kızarırken, 136 sarı gördü.

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