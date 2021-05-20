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Son dakika haberi: Gustavo’ya talip var

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ile yollar ayrılabilir... Brezilyalı ön libero ilerleyen yaşının yanı sıra yüksek maaşı nedeniyle tartışılırken, ülkesinden talibi çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Gustavo’ya talip var

'da ile yollar ayrılabilir...

Brezilyalı ön libero ilerleyen yaşının yanı sıra yüksek maaşı nedeniyle tartışılırken, ülkesinden talibi çıktı. 'nun 33 yaşındaki Sambacı için ile temasa geçtiği belirtildi.

Yönetimin, 'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kulübesine düşen yıldız oyuncu için kararsız olduğu, yeni hocanın fikri de alındıktan sonra son kararın verileceği öğrenildi. Yılda 3.5 milyon euro kazanan Gustavo'nun şartların oluşması halinde gönderilebileceği konuşuluyor.

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