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Fenerbahçeli Samatta'nın transferini bitiriyorlar! O kulüp ile anlaşmaya yakın

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Samatta'yı 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı ancak oyuncunun bonservisini almamak için ile masaya oturmaya hazırlanıyordu. Aktarılan bilgilere göre araya El Ahly girdi ve İngiliz kulübüyle transferde anlaşmaya çok yaklaştı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:13 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:15
Fenerbahçeli Samatta'nın transferini bitiriyorlar! O kulüp Aston Villa ile anlaşmaya yakın

'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık transfer olan Mbwana Samatta ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Arap basınında yer alan bilgilere göre El Ahly kulübünün yetkilileri, golcü futbolcunun bonservisini elinde bulunduran ile transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda tutmak istemediği ve Genk'in de talip olmasına karşın bonservis ödemeye yanaşmadığı Samatta için Mısır kulübü, Aston Villa ile anlaşmaya çok yaklaştı.

El Ahly kulübünün Samatta'yı, bu sezon 23 maçta 5 gol 2 asistle oynayarak istenen performansı sergeleyemeyen Walter Bwalya'nın yerine istediği dile getirildi.

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