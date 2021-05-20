Fenerbahçeli Samatta'nın transferini bitiriyorlar! O kulüp Aston Villa ile anlaşmaya yakın

Fenerbahçe'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık transfer olan Mbwana Samatta ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Arap basınında yer alan bilgilere göre El Ahly kulübünün yetkilileri, golcü futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Aston Villa ile transfer görüşmelerine başladı.





Fenerbahçe'nin kadrosunda tutmak istemediği ve Genk'in de talip olmasına karşın bonservis ödemeye yanaşmadığı Samatta için Mısır kulübü, Aston Villa ile anlaşmaya çok yaklaştı.

El Ahly kulübünün Samatta'yı, bu sezon 23 maçta 5 gol 2 asistle oynayarak istenen performansı sergeleyemeyen Walter Bwalya'nın yerine istediği dile getirildi.



