Fenerbahçe'den Rosier atağı!

Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasına giren haberde; sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier'i istediği ileri sürüldü. 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde tutan Sporting Lizbon ile temasa geçtiği belirtilen Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı davrandığı da iddia edildi.

ABOU PAZARLIĞI

Fransız sağ beki bonservisiyle kadrosuna katmayı planlayan sarılacivertliler, Lizbon'un istediği 5 milyon euro'yu indirmeye çalışacak. Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yine Beşiktaş'tan bir isme kanca attı. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi biten Aboubakar ile temasta olan yönetim, futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Kamerunlu'nun menajerinin 3 milyon istediği, F.Bahçe'nin ise 2.5 milyon euro'da direttiği kaydedildi.