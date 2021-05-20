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'den Rosier atağı!

Günün en çok konuşulan haberi ’nin Fransız yıldızı istediğiydi. Yönetimin 24 yaşındaki sağ bekin bonservisini elinde tutan ’la temasa geçtiği ileri sürüldü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den Rosier atağı!

Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasına giren haberde; sarı-lacivertlilerin 'ta kiralık olarak forma giyen 'i istediği ileri sürüldü. 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde tutan ile temasa geçtiği belirtilen Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı davrandığı da iddia edildi.

ABOU PAZARLIĞI

Fransız sağ beki bonservisiyle kadrosuna katmayı planlayan sarılacivertliler, Lizbon'un istediği 5 milyon euro'yu indirmeye çalışacak. Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yine Beşiktaş'tan bir isme kanca attı. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi biten ile temasta olan yönetim, futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. 'nun menajerinin 3 milyon istediği, 'nin ise 2.5 milyon euro'da direttiği kaydedildi.

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