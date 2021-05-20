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'de gözler 'ta

Başkan bugün saat 15.00’te düzenleyeceği toplantısında yeniden adaylığını netleştirecek, yeni sezon planlarını anlatacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de gözler Ali Koç'ta

'de başkan merakla beklenen basın toplantısını bugün yapacak. 'nda saat 15.00'te başlayacak toplantıda Koç'un kongrede yeniden aday olup olmayacağını camia ile paylaşması bekleniyor. Başkan'ın bir dönem daha aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Koç'un ayrıca hem bu sezon hem de 3 yıllık görev süresini geniş bir şekilde değerlendirmesi ve başta teknik direktör konusu ile transfer olmak üzere gelecek sezonla ilgili planlarını da anlatması bekleniyor.

MİNNETLE ANIYORUZ

Sarı-lacivertli kulüp, 'ı kutladı: "'ün 19 Mayıs 1919'da Samusun'a çıkarak başlattığı 'mızın 102'inci yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusunu, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

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