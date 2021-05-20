Fenerbahçe'de gözler Ali Koç'ta

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç merakla beklenen basın toplantısını bugün yapacak. Ülker Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak toplantıda Koç'un kongrede yeniden aday olup olmayacağını camia ile paylaşması bekleniyor. Başkan'ın bir dönem daha aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Koç'un ayrıca hem bu sezon hem de 3 yıllık görev süresini geniş bir şekilde değerlendirmesi ve başta teknik direktör konusu ile transfer olmak üzere gelecek sezonla ilgili planlarını da anlatması bekleniyor.

MİNNETLE ANIYORUZ

Sarı-lacivertli kulüp, 19 Mayıs'ı kutladı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samusun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'mızın 102'inci yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusunu, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."