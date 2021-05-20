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'de şoku! 'u terk etti

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma şansı bulamayan 'de flaş bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Kanarya'nın geleceğini görüşmek için menajerini çağırdığı yıldız isim, 'dan ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:42 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:44
Fenerbahçe'de Diego Perotti şoku! İstanbul'u terk etti

Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sezon başındaki en büyük transfer hamlelerinden biri olan , futbolculuk kariyerinin noktalanma ihtimaliyle karşı karşıya.

Fenerbahçe'de Diego Perotti şoku! İstanbul'u terk etti

KİŞİSEL DOKTORUNU DİNLEYİP AMELİYAT OLDU
29 Kasım 2020'de oynanan Beşiktaş maçından sonra sahalara geri dönemeyen Arjantinli yıldızın, sağlık heyetinin onaylamamasına rağmen kişisel doktorunu dinleyerek dizinden ameliyat olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti şoku! İstanbul'u terk etti

Tedavi sürecinde de kendi doktorunun programı doğrultusunda çalışan Perotti'nin sakatlığının geçmediği, hatta ameliyat olduğu ayağındaki sinirlerde zedelenme olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Diego Perotti şoku! İstanbul'u terk etti

İSTANBUL'U TERK ETTİ
sağlık heyeti de 32 yaşındaki yıldız ismin yeniden sahalara dönüşünün zor olduğunu raporladı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti şoku! İstanbul'u terk etti

Yönetim, Perotti'nin geleceğini görüşmek için menajerini 'a çağırırken Arjantinli futbolcu Türkiye'den ayrıldı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti şoku! İstanbul'u terk etti

Perotti, formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti.

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