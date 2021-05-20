Fenerbahçe'de Diego Perotti şoku! İstanbul'u terk etti

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sezon başındaki en büyük transfer hamlelerinden biri olan Diego Perotti, futbolculuk kariyerinin noktalanma ihtimaliyle karşı karşıya.

KİŞİSEL DOKTORUNU DİNLEYİP AMELİYAT OLDU

29 Kasım 2020'de oynanan Beşiktaş maçından sonra sahalara geri dönemeyen Arjantinli yıldızın, Fenerbahçe sağlık heyetinin onaylamamasına rağmen kişisel doktorunu dinleyerek dizinden ameliyat olduğu ortaya çıktı.