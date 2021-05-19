Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli yıldız Ozan Tufan için servet! İşte o rakam... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli yıldız için servet! İşte o rakam... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: , uzun süredir peşinde olduğu ’nin yıldız oyuncusu için tam 20 milyon euro’yu gözden çıkardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli yıldız Ozan Tufan için servet! İşte o rakam... (FB spor haberi)

ve formasıyla başarılı bir dönem geçiren , yolcusu... takımlarından , uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı.

İngilizler'in sarı-lacivertlilerle 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma maddesi olan 20 milyon euro'yu ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

öncesi Ozan'a imza attırmayı hedefleyen 'ın oyuncunun menajeri ve Fenerbahçe ile temaslarını hızlandırdığı da kaydedildi.

EN PAHALI FENERBAHÇELİ!

Ozan Tufan, Crystal Palace'a 20 milyon euro'luk bonservisle transferi halinde Fenerbahçe tarihine geçecek. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro'luk bedelle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'in rekorunu kıracak.

İşte Fenerbahçe'nin rekor bedelle sattığı futbolcular:

Vedat Muriç 17.5 milyon euro
Eljif Elmas 16 milyon euro
Moussa Sow 16 milyon euro
Elvir Balic 15.6 milyon euro
Simon Kjaer 12.5 milyon euro

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