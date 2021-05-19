Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli yıldız Ozan Tufan için servet! İşte o rakam... (FB spor haberi)

A Milli Takım ve Fenerbahçe formasıyla başarılı bir dönem geçiren Ozan Tufan, İngiltere yolcusu... Premier Lig takımlarından Crystal Palace, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı.

İngilizler'in sarı-lacivertlilerle 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki futbolcunun serbest kalma maddesi olan 20 milyon euro'yu ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Avrupa Şampiyonası öncesi Ozan'a imza attırmayı hedefleyen Palace'ın oyuncunun menajeri ve Fenerbahçe ile temaslarını hızlandırdığı da kaydedildi.



EN PAHALI FENERBAHÇELİ!

Ozan Tufan, Crystal Palace'a 20 milyon euro'luk bonservisle transferi halinde Fenerbahçe tarihine geçecek. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro'luk bedelle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'in rekorunu kıracak.

İşte Fenerbahçe'nin rekor bedelle sattığı futbolcular:



Vedat Muriç 17.5 milyon euro

Eljif Elmas 16 milyon euro

Moussa Sow 16 milyon euro

Elvir Balic 15.6 milyon euro

Simon Kjaer 12.5 milyon euro