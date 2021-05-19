Her transfer döneminde Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıralarda yer alan Edin Visca, bu kez çok yakın... Geçtiğimiz dönemlerde Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler, mutlu sona yaklaştı.

Başakşehir ile 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu transferden vazgeçmeyen Kanarya, Visca'nın da istekli olmasıyla imza aşamasına geldi. 31 yaşındaki futbolcu, yıllardır kendisinde ısrarcı olan Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açık bir dille Başakşehir'e iletti.



