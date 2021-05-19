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Son dakika haberi: Aşıklar kavuşuyor! 'da mutlu son ()

Son dakika transfer haberi: Boşnak yıldız, 2025'e kadar sözleşmesinin bulunduğu 'e rest çekti. Visca, sarı lacivertli formayı giymek istediğini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Aşıklar kavuşuyor! Edin Visca'da mutlu son

Her transfer döneminde 'nin listesinde ilk sıralarda yer alan , bu kez çok yakın... Geçtiğimiz dönemlerde Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler, mutlu sona yaklaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aşıklar kavuşuyor! Edin Visca'da mutlu son

ile 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu transferden vazgeçmeyen Kanarya, Visca'nın da istekli olmasıyla imza aşamasına geldi. 31 yaşındaki futbolcu, yıllardır kendisinde ısrarcı olan 'ye gitmek istediğini açık bir dille Başakşehir'e iletti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aşıklar kavuşuyor! Edin Visca'da mutlu son

GÜMÜŞDAĞ ONAY VERDİ

Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Visca'nın satışına onay verdiği öğrenilirken, 'nin bu transferde 3 milyon euro bonservis ve bir oyuncuyu takasta kullanacağı iddia edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aşıklar kavuşuyor! Edin Visca'da mutlu son

Geçtiğimiz sezon başından bu yana birçok transferde olduğu gibi Emre Belözoğlu'nun Visca'da da kilit rol oynadığı ortaya çıktı. Belözoğlu'nun 'de birlikte oynadığı yıldız futbolcuyla sürekli temas halinde olduğu belirtildi. 2020-21'de 36 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat, 5 gol attı, 11 asist yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aşıklar kavuşuyor! Edin Visca'da mutlu son

ASİST CANAVARI

Süper Lig'de formasıyla 10. sezonuna tamamlayan , bu süreçte Türkiye'nin öne çıkan futbolcularından oldu. En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, 3 sezonda ligin en çok asist yapan ismi olmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aşıklar kavuşuyor! Edin Visca'da mutlu son

2017- 18'de 15, 2018-19'da 14, 2019-20'de de 12 asistle zirveye çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2020-21'de ise 26 lig maçında 8 asist yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Aşıklar kavuşuyor! Edin Visca'da mutlu son

379 MAÇ 106 GOL 109 ASİST

'de toplam 379 resmi karşılaşmaya çıkan , 215 gole direkt katkı sağladı. Bu maçlarda 106 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 109 da asist yaptı. Yıldız futbolcunun kariyerinde 1 kırmızı kart bulunurken, 26 da sarı gördü.

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