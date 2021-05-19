Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Avrupa devlerine transfer çalımı!

Fenerbahçe, forvet hattı için önemli bir hamle daha yaptı. Başkan Ali Koç ve Fenerli kurmayla Altınordu'nun 18 yaşındaki yıldız golcüsü Enis Destan için düğmeye bastı.

Enis Destan'ı Almanya başta olmak üzere, Fransız ve Belçika kulüpleri de girişimde bulundu.