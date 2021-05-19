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Son dakika haberleri | 'den devlerine transfer çalımı!

'i 3. sırada bitirerek taraftarlarına yine bir hayal kırıklığı yaratan , transfere hızlı bir giriş yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler bu doğrutuda ve devlerinin kadrosuna katmak istediği genç futbolcu için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'den istenen bonservis bedeli ve yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:05
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Avrupa devlerine transfer çalımı!

'de yer alan habere göre 'ın 'dan gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenilirken Başkan 'un genç oyuncuyla da 'dan izin alarak bir görüşme yapacağı ifade ediliyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den Avrupa devlerine transfer çalımı!

, bu sezon . Lig'de 27 maçta görev yaparken 13 gol attı, 3 de asiste imza attı.

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