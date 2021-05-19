Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 1 senelik olan ve henüz resmi bir 'devam' kararı duyurulmayan genç teknik adam Emre Belözoğlu hazırlıklarını bırakmıyor.
Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 1 senelik olan ve henüz resmi bir 'devam' kararı duyurulmayan genç teknik adam Emre Belözoğlu hazırlıklarını bırakmıyor.
Ayrılsa da kalsa da kulübü için detaylı bir rapor, plan ve gelecek için yol haritası tasarlayan Belözoğlu, sezon daha yeni bitse de şimdiden ilerisini düşünüyor.
Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti 8 yıla çıksa da şimdiden yeni sezonun çalışmaları planlanıyor. Sezon sonunda ciddi bir moral bozukluğu olan sarı-lacivertlilerde, özellikle son 11 maçta takımı çalıştıran Emre Belözoğlu, çok büyük üzüntü yaşadı.
Bilhassa Sivasspor maçında gelen 2-1'lik yenilgi Belözoğlu'nun ilk ve tek yenilgisiydi. Bu tek yenilgi de adeta şampiyonluğun kaçmasına neden oldu.
Elindeki fırsatı tepen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, şu andan itibaren sakin kalınır ve düzenli bir şekilde planlar hazırlanırsa gelecek sezon şampiyonluğun kazanılabileceğine inanıyor.
O nedenle sezonu teknik direktör koltuğunda tamamlayan genç çalıştırıcı, şimdiden ilerisini düşünüyor. Fenerbahçe ile sezon başında 1 yıllık sözleşme yapan ve şu ana kadar henüz resmi bir 'devam' kararı duyurulmayan Emre Belözoğlu, buna rağmen detaylı bir çalışma yapıyor.
HER ZAMAN HIRSLI
Ayrılsa da kalsa da bu detaylı raporunu, çalışmalarını, planları ve hazırladığı yol haritasını kulübüyle paylaşacak olan 41 yaşındaki isim, kaybedilen şampiyonluktan dersler çıkarılarak takılmadan devam edilmesine inanıyor.
Özellikle teknik heyete sonradan katılan Erdinç Sözer ve eski takım arkadaşı Volkan Demirel'le iyi bir uyum yakalayan Belözoğlu, hoca olarak devam etmesi durumunda kulübeye takviyelerle ilerlemeyi planlıyor.
Futbolculuk döneminde de her zaman hırslı ve kaybetmeyi kabul etmeyen bir isim olan Emre Belözoğlu, teknik direktörlük ya da yöneticilik kariyerinde de bu ilkesinden vazgeçmek istemiyor.
NOKTA ATIŞI TRANSFER
Milliyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezon 24 transfer yapan Fenerbahçe, yeni dönemde bu kadar yoğun bir trafik yaşamayacak.
Mevcut kadro üzerinde nokta atışı transferler yapılacak. Özellikle defans ve forvet hattındaki eksikler kapatılacak.
Stoperde yaşanan zaaflar, forvetteki eksikler ilk öncelik olacak. Ayrıca sağ bek ve kanat konusunda da çalışmalar yürütülecek.
Gökhan Gönül'ün sözleşmesinin sona ermesi, Perotti'nin sakatlık sıkıntısı nedeniyle bu konular üzerinde durulacak.