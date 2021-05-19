Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

Bilhassa Sivasspor maçında gelen 2-1'lik yenilgi Belözoğlu'nun ilk ve tek yenilgisiydi. Bu tek yenilgi de adeta şampiyonluğun kaçmasına neden oldu.

Elindeki fırsatı tepen Fenerbahçe 'de Emre Belözoğlu , şu andan itibaren sakin kalınır ve düzenli bir şekilde planlar hazırlanırsa gelecek sezon şampiyonluğun kazanılabileceğine inanıyor.

O nedenle sezonu teknik direktör koltuğunda tamamlayan genç çalıştırıcı, şimdiden ilerisini düşünüyor. Fenerbahçe ile sezon başında 1 yıllık sözleşme yapan ve şu ana kadar henüz resmi bir 'devam' kararı duyurulmayan Emre Belözoğlu, buna rağmen detaylı bir çalışma yapıyor.