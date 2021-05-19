Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde 'un ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan ve takımını son ana kadar şampiyonluk potasında tutna , sürpriz bir hamle yaptı. Genç teknik adam, gelecek sezon için planını hazırladı bile. İşte o gelişme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:49
Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 1 senelik olan ve henüz resmi bir 'devam' kararı duyurulmayan genç teknik adam hazırlıklarını bırakmıyor.

Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

Ayrılsa da kalsa da kulübü için detaylı bir rapor, plan ve gelecek için yol haritası tasarlayan Belözoğlu, sezon daha yeni bitse de şimdiden ilerisini düşünüyor.

Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

'de şampiyonluk hasreti 8 yıla çıksa da şimdiden yeni sezonun çalışmaları planlanıyor. Sezon sonunda ciddi bir moral bozukluğu olan sarı-lacivertlilerde, özellikle son 11 maçta takımı çalıştıran , çok büyük üzüntü yaşadı.

Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

Bilhassa Sivasspor maçında gelen 2-1'lik yenilgi Belözoğlu'nun ilk ve tek yenilgisiydi. Bu tek yenilgi de adeta şampiyonluğun kaçmasına neden oldu.

Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

Elindeki fırsatı tepen 'de , şu andan itibaren sakin kalınır ve düzenli bir şekilde planlar hazırlanırsa gelecek sezon şampiyonluğun kazanılabileceğine inanıyor.

Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

O nedenle sezonu teknik direktör koltuğunda tamamlayan genç çalıştırıcı, şimdiden ilerisini düşünüyor. ile sezon başında 1 yıllık sözleşme yapan ve şu ana kadar henüz resmi bir 'devam' kararı duyurulmayan , buna rağmen detaylı bir çalışma yapıyor.

Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

HER ZAMAN HIRSLI
Ayrılsa da kalsa da bu detaylı raporunu, çalışmalarını, planları ve hazırladığı yol haritasını kulübüyle paylaşacak olan 41 yaşındaki isim, kaybedilen şampiyonluktan dersler çıkarılarak takılmadan devam edilmesine inanıyor.

Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

Özellikle teknik heyete sonradan katılan Erdinç Sözer ve eski takım arkadaşı Volkan Demirel'le iyi bir uyum yakalayan Belözoğlu, hoca olarak devam etmesi durumunda kulübeye takviyelerle ilerlemeyi planlıyor.

Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

Futbolculuk döneminde de her zaman hırslı ve kaybetmeyi kabul etmeyen bir isim olan , teknik direktörlük ya da yöneticilik kariyerinde de bu ilkesinden vazgeçmek istemiyor.

Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

NOKTA ATIŞI TRANSFER
Milliyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezon 24 transfer yapan , yeni dönemde bu kadar yoğun bir trafik yaşamayacak.

Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

Mevcut kadro üzerinde nokta atışı transferler yapılacak. Özellikle defans ve forvet hattındaki eksikler kapatılacak.

Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

Stoperde yaşanan zaaflar, forvetteki eksikler ilk öncelik olacak. Ayrıca sağ bek ve kanat konusunda da çalışmalar yürütülecek.

Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Gelecek sezon...

Gökhan Gönül'ün sözleşmesinin sona ermesi, Perotti'nin sakatlık sıkıntısı nedeniyle bu konular üzerinde durulacak.

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