Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte atak! Ön görüşme yapıldı (FB spor haberi)

35 yaşındaki Lucas Biglia'nın da Fatih Karagümrük ile anlaşılması halinde kadroya katılacağı ileri sürüldü. Tecrübeli orta saha, İstanbul ekibiyle ligde bu sezon 35 maçta mücadele etti ve 3 gol+2 asistlik performans sergiledi.



