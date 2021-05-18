Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte atak! Ön görüşme yapıldı (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'den çifte atak! Ön görüşme yapıldı ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada bitiren ve şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu yıl aradığını bulamayan sarı lacivertliler gelecek sezon için çalışmalara başladı. Transfer arayışlarını sürdüren , 'den 2 ismi gündemine aldı. Bu oyuncular için ön görüşme yaptığı iddia edildi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte atak! Ön görüşme yapıldı (FB spor haberi)

'de yeni sezon öncesi gözler seçimli genel kurula çevrilmiş durumda.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte atak! Ön görüşme yapıldı (FB spor haberi)

Ancak yönetim devam edecekmiş gibi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte atak! Ön görüşme yapıldı (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerin, teknik heyetin tavsiyeleri doğrultusunda Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar ile Karagümrük'ün Arjantinli ön liberosu Lucas Biglia'yı gündeme aldığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte atak! Ön görüşme yapıldı (FB spor haberi)

Alemdar'ın sezon başından beri takip edildiği ve menajeriyle birkaç kez görüşüldüğü bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte atak! Ön görüşme yapıldı (FB spor haberi)

ALTAY'IN YEDEĞİ OLACAK

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ın kontratı bitecek Harun Tekin'in yerine Altay'ın yedeği olarak düşünüldüğü ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı konuşuluyor...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte atak! Ön görüşme yapıldı (FB spor haberi)

Kayserispor'da bu sezon 29 maçta kaleyi koruyan Doğan Alemdar, kalesinde 35 gol gördü. Yetenekli file bekçisi alt kategorilerde 7 kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte atak! Ön görüşme yapıldı (FB spor haberi)

35 yaşındaki Lucas Biglia'nın da Fatih Karagümrük ile anlaşılması halinde kadroya katılacağı ileri sürüldü. Tecrübeli orta saha, İstanbul ekibiyle ligde bu sezon 35 maçta mücadele etti ve 3 gol+2 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çifte atak! Ön görüşme yapıldı (FB spor haberi)

Arjantin Milli Takımı'nda 58 kez oynayıp 1 gol atan Biglia; 2006- 2013 arasında Anderlecht, 2013- 2020 arasında ise İtalyan devleri Lazio ile Milan'da forma giydi.

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