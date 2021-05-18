Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Son dakika spor haberleri: 'ün menajerinden açıklaması! Transfer...

'de 'ün ilerleyen yaşı nedeniyle sağ bek mevkisine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir süredir arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerin gündemine ekibi 'da forma giyen yıldız geldi. 22 yaşındaki futbolcunun Altay Bayındır'ın fotoğrafına yaptığı yorum Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırmıştı. Transfer açıklamasında bulunan genç oyuncunun menajeri, Fenerbahçe ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 17:00
Son dakika spor haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

'de transfer süreci son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen milli yıldız hakkında flaş açıklamalar geldi.

Son dakika spor haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefine ulaşamayan gelecek sezon yine iddialı bir kadro için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Ali Koç'un başkan olarak devam etmesi halinde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görevine devam etmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

TRANSFERDE KÖTÜ HABER GELDİ!
Haziran ortası yapılacak seçimler sonrası transferlere hızlı bir başlangıç yapacak 'ye ilgilendiği milli futbolcudan kötü haber geldi.

Son dakika spor haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

ALTAY'A YAPTIĞI YORUM HEYECANLANDIRDI
, geçtiğimiz hafta kalecisi Altay Bayındır'ın paylaşımının altına yaptığı sarı-lacivert kalpli yorum taraftarları heyecanlandırmıştı.

Son dakika spor haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Bu paylaşım sonrası hakkında transfer iddiaları ortayan atılan için menajeri Max Hagmayr açıklama yaptı.

Son dakika spor haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

"İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TEKLİFLER VAR"
Milliyet'in derlediği habere göre; Hagmayr, sportkrone'a yaptığı açıklamasında İtalya ve İngiltere'nin büyük kulüpleriyle görüşmelerin yapıldığını söylerken, 'Transfer her zaman ücret anlaşmazlığı yüzünden tamamlanamıyor' dedi.

Son dakika spor haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

"FENERBAHÇE SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"
iddiaları için de konuşan Hagmayr, 'Fenerbahçe taraftarları Mert'e mesaj yağdırıyor ama herhangi bir transfer söz konusu bile değil.' ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Menajer Hagmayr, ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert'in amacının kulübündeki başarısı sonrası EURO 2020'de boy göstermek olduğunu açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

2019'da Rapid Wien'den 'ya 4,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan sağ bek, bu sezon 28 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

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