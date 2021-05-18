Son dakika spor haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

"İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TEKLİFLER VAR"

Milliyet'in derlediği habere göre; Hagmayr, sportkrone'a yaptığı açıklamasında İtalya ve İngiltere'nin büyük kulüpleriyle görüşmelerin yapıldığını söylerken, 'Transfer her zaman ücret anlaşmazlığı yüzünden tamamlanamıyor' dedi.

"FENERBAHÇE SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

Fenerbahçe iddiaları için de konuşan Hagmayr, 'Fenerbahçe taraftarları Mert'e mesaj yağdırıyor ama herhangi bir transfer söz konusu bile değil.' ifadelerini kullandı.