Son dakika spor haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Fenerbahçe'de transfer süreci son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen milli yıldız hakkında flaş açıklamalar geldi.
Fenerbahçe'de transfer süreci son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen milli yıldız hakkında flaş açıklamalar geldi.
Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe gelecek sezon yine iddialı bir kadro için kolları sıvadı.
Ali Koç'un başkan olarak devam etmesi halinde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görevine devam etmesi bekleniyor.
TRANSFERDE KÖTÜ HABER GELDİ!
Haziran ortası yapılacak seçimler sonrası transferlere hızlı bir başlangıç yapacak Fenerbahçe'ye ilgilendiği milli futbolcudan kötü haber geldi.
ALTAY'A YAPTIĞI YORUM HEYECANLANDIRDI
Mert Müldür, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın paylaşımının altına yaptığı sarı-lacivert kalpli yorum taraftarları heyecanlandırmıştı.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Bu paylaşım sonrası hakkında transfer iddiaları ortayan atılan Mert Müldür için menajeri Max Hagmayr açıklama yaptı.
"İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TEKLİFLER VAR"
Milliyet'in derlediği habere göre; Hagmayr, sportkrone'a yaptığı açıklamasında İtalya ve İngiltere'nin büyük kulüpleriyle görüşmelerin yapıldığını söylerken, 'Transfer her zaman ücret anlaşmazlığı yüzünden tamamlanamıyor' dedi.
"FENERBAHÇE SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"
Fenerbahçe iddiaları için de konuşan Hagmayr, 'Fenerbahçe taraftarları Mert'e mesaj yağdırıyor ama herhangi bir transfer söz konusu bile değil.' ifadelerini kullandı.
Menajer Hagmayr, Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert'in amacının kulübündeki başarısı sonrası EURO 2020'de boy göstermek olduğunu açıkladı.
2019'da Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan sağ bek, bu sezon 28 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.