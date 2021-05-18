Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o isimler dönüyor! Yeni sezonda...

Son dakika spor haberi: 'de o isimler dönüyor! Yeni sezonda...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Takıma katılacak yeni isimlerin yanı sıra takımdan kiralık gönderilen oyuncuların geleceği de merak konusu. Bu oyuncular için yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o isimler dönüyor! Yeni sezonda...

Bu isimlerden bazılarının satışından gelir sağlayacağını düşünen sarılacivertlilerin hedefi, bu yolla bütçeyi rahatlatmak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o isimler dönüyor! Yeni sezonda...

Kanarya'da kiralık oyunculardan 4'ü yazın takıma geri dönecek. Zanka, Frey, Ademi ve Dirar, Topuk Yaylası kampında yer alacak. Allahyar Sayyadmanesh ise devre arasına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Zorya'nın kampına katılacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o isimler dönüyor! Yeni sezonda...

Allahyar'ın sözleşmesinde 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var. Ukrayna kulübünün bunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İranlı oyuncuya Belçika'dan da talipler var.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o isimler dönüyor! Yeni sezonda...

ZAJC VE DENİZ'DEN 7.5 MILYON EURO
Frey ise Almanya, Belçika ve İspanya kulüplerinden teklif aldı. Zajc ve Deniz Türüç'ün zorunlu satın alma maddeleri devreye girecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o isimler dönüyor! Yeni sezonda...

Zajc'ın 3.5, Deniz'in ise 4 milyon Euro maddesi var. 'nin kiralık oyunculardan 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri elde etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o isimler dönüyor! Yeni sezonda...

Zanka ve Ademi ise ya kiralık ya da bonservisleriyle giderek maaş bütçesini rahatlatacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o isimler dönüyor! Yeni sezonda...

FREY'E HÜCUM VAR!
'nin 2018 yılında transfer ettiği ancak sarı-lacivertli kulüpte bekleneni veremeyen Michael Frey, Belçika'nın Waasland-Beveren takımında sergilediği performansla transferin gözdesi haline geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o isimler dönüyor! Yeni sezonda...

İsviçreli golcü için Anderlecht, Genk, Osasuna ve Hamburg kulüplerinin zemin yokladığı iddia edildi. (Sabah)

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