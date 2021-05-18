Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o isimler dönüyor! Yeni sezonda...

Bu isimlerden bazılarının satışından gelir sağlayacağını düşünen sarılacivertlilerin hedefi, bu yolla bütçeyi rahatlatmak.
Kanarya'da kiralık oyunculardan 4'ü yazın takıma geri dönecek. Zanka, Frey, Ademi ve Dirar, Topuk Yaylası kampında yer alacak. Allahyar Sayyadmanesh ise devre arasına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Zorya'nın kampına katılacak.
Allahyar'ın sözleşmesinde 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var. Ukrayna kulübünün bunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İranlı oyuncuya Belçika'dan da talipler var.