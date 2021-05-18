Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de o isimler dönüyor! Yeni sezonda...

ZAJC VE DENİZ'DEN 7.5 MILYON EURO

Frey ise Almanya, Belçika ve İspanya kulüplerinden teklif aldı. Zajc ve Deniz Türüç'ün zorunlu satın alma maddeleri devreye girecek.

Zajc'ın 3.5, Deniz'in ise 4 milyon Euro maddesi var. Fenerbahçe'nin kiralık oyunculardan 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri elde etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.