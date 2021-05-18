Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri: Takımda kalacak mı? Jose Sosa kararını verdi!

Son dakika haberleri: Takımda kalacak mı? kararını verdi!

'de 'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından bambaşka bir yapıya büründü. Saha içi liderliğini çok iyi üstlenen Arjantinli yıldızın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Yönetimin sözleşmesinde indirim talep ettiği deneyimli orta saha oyuncusu kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 08:59 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 09:39
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Takımda kalacak mı? Jose Sosa kararını verdi!

Erol Bulut'un teknik direktörlük süresince ilk 11'e girmekte zorlanan , döneminde saha içi lideri olarak görevlendirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Takımda kalacak mı? Jose Sosa kararını verdi!

YÖNETİM İNDİRİM TALEP EDİYOR!
Arjantinli yıldız, genç teknik adamın görev yaptığı 10 lig maçının 8'inde maça direkt başladı. Sarı lacivertlilerle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Sosa, önümüzdeki günlerde yönetimin indirim isteği için görüşmeye gidecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Takımda kalacak mı? Jose Sosa kararını verdi!

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR!
Hürriyet'in haberine göre, 'de 'nun takımın başına geçmesinin ardından en güvendiği isimlerden biri olan yeni sezonda takımda kalıp şampiyonluk özlemini gidermek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Takımda kalacak mı? Jose Sosa kararını verdi!

Sarı lacivertliler ile yola devam etmesine kesin gözle bakılan Sosa'nın yarım kalan görevini tamamlayıp 'de şampiyonluk yaşamak istediği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Takımda kalacak mı? Jose Sosa kararını verdi!

35 yaşındaki yıldızın diğer bir isteğinin ise 32. haftada bayrağı devralmasına karşın takımı tanıyan, küçük dokunuşlarla F.Bahçe'yi yeniden şampiyonluk yoluna sokan 'yla yola devam edilmesi olduğu öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Takımda kalacak mı? Jose Sosa kararını verdi!

Genç teknik adam takımın başında kalırsa başarının geleceğine inandığını yakın çevresi ile paylaşan Sosa bu sezon ligde 35 maçta görev alırken 4 gol ve 3 asistle oynadı.

SON DAKİKA