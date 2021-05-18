Son dakika Fenerbahçe haberleri: Takımda kalacak mı? Jose Sosa kararını verdi!

Sarı lacivertliler ile yola devam etmesine kesin gözle bakılan Sosa'nın yarım kalan görevini tamamlayıp Fenerbahçe 'de şampiyonluk yaşamak istediği öğrenildi.

35 yaşındaki yıldızın diğer bir isteğinin ise 32. haftada bayrağı devralmasına karşın takımı tanıyan, küçük dokunuşlarla F.Bahçe'yi yeniden şampiyonluk yoluna sokan Emre Belözoğlu'yla yola devam edilmesi olduğu öğrenildi.