Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Ali Koç'a Emre Belözoğlu baskısı! İstifa... (FB spor haberi)

Son dakika haberi: 'a baskısı! İstifa... ()

Son dakika spor haberi: 'de teknik sorumlu istifa kararı aldı. Başkan 'a yakın isimler "Sen başarılısın. Biz başkanla konuşuruz" diyerek vazgeçirdi. Başkan Koç ise kararsız kaldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ali Koç'a Emre Belözoğlu baskısı! İstifa... (FB spor haberi)

'de sezonun tamamlanması ile birlikte önemli ve kritik gelişmeler yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ali Koç'a Emre Belözoğlu baskısı! İstifa... (FB spor haberi)

Takvim'in haberine göre; Kayseri maçı sonrası istifa etmeyi düşünen 'nu Başkan 'a yakın isimlerin vazgeçirdiği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ali Koç'a Emre Belözoğlu baskısı! İstifa... (FB spor haberi)

Yönetimden olan bu kişilerin "Sakın istifa etme. Sen başarılı oldun. Biz başkanla görüşüp senin önümüzdeki sezon devam etmeni sağlayacağız" dedikleri ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ali Koç'a Emre Belözoğlu baskısı! İstifa... (FB spor haberi)

Sonrasında da Başkan ile teknik patron 'nun devam etmesini isteyenlerin bir görüşme yaptığı bu görüşme sonrasında Başkan Ali Koç'un kararsız kaldığı bildirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ali Koç'a Emre Belözoğlu baskısı! İstifa... (FB spor haberi)

Nihai karar transfer sezonu başlamadan verilecek.

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