Son dakika Fenerbahçe haberi: Ali Koç'a Emre Belözoğlu baskısı! İstifa... (FB spor haberi)

Fenerbahçe 'de sezonun tamamlanması ile birlikte önemli ve kritik gelişmeler yaşandı.

Yönetimden olan bu kişilerin "Sakın istifa etme. Sen başarılı oldun. Biz başkanla görüşüp senin önümüzdeki sezon devam etmeni sağlayacağız" dedikleri ifade edildi.