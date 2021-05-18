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Son dakika haberleri | 'den flaş kararı!

'de sezonu üçüncü sırada noktalayan , gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi. Kanarya'da bir değişim de 1 numaralı bölgede yaşanacak. Sarı-lacivertliler 'da kiralık olarak forma giyen 'i yeniden kiralamayacak. Fenerbahçe bu dığrultuda ile de yolları ayıracak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 11:06
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den flaş Harun Tekin kararı!

Kiralık olarak forma giydiği 'da başarılı bir performans sergileyen genç file bekçisi , yeni sezonda 'nin kadrosunda yer alacak.

Bu gelişme sonrası sözleşmesi biten 31 yaşındaki tecrübeli eldiven 'e ise yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek. Berke, yeni sezonda ile kale için mücadeleye girecek.

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'da yer alan habere göre 20 yaşındaki file bekçisi, 23 maçın 8'inde kalesini gole kapattı. 2160 dakika sahada kalan genç eldiven, 'da ligin en az gol yiyen kalecileri arasında yer aldı. Berke Özer'in takımı Westerlo ise ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak öne çıktı.

Berke, aday kadrosuna da çağrıldı.

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