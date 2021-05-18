Koç perşembe günü konuşacak

Lig sona erdi, Fenerbahçe'de gözler başkan Ali Koç'a çevrildi. Koç'un perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Ülker Stadı'ndaki toplantı saat 15.00'te başlayacak. Ali Koç'un toplantıda hem sezonu ve başkanlığındaki 3 yılını değerlendirmesi hem de haziran ayında gerçekleştirilecek genel kurulda tekrar aday olup olmayacağını açıklaması bekleniyor.

AYDINLAR SÜRPRİZİ

Kongrede yeniden aday olması beklenen Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde ciddi bir değişikliğe gideceği ifade ediliyor. Koç'un yeni listesindeki en büyük sürprizin ise Mehmet Ali Aydınlar olacağı ileri sürüldü. Aydınlar'ın tekrar voleybol şubesinin başına geçeceği, Acıbadem ismiyle voleybolun yanı sıra futbol ve basketbol takımına sponsorluk desteği sağlayacağı iddia ediliyor.