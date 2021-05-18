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Kayıp sezonun kardelenleri

'da kupasız geçen sezonda bir adım öne çıkan isimler , , , ve Enner oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Kayıp sezonun kardelenleri
'da kupasız geçen sezonda bir adım öne çıkan isimler , , , ve Enner oldu. kritik kurtarışlarının yanı sıra 33 maçta 2 bin 970 dakika ile en çok süre alan isim olurken, Valencia 12 golle ligde takımın en skorer oyuncusu oldu. Ozan Tufan 37 maçta 2 bin 711 dakika ile hem Altay'dan sonra en istikrarlı futbolcu oldu hem de ligde 6 gol+10 asistlik katkı yaptı. Pelkas 7 gol ile hücumda, ise savunmadaki performanslarıyla göz doldurdu.
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