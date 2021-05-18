Kayıp sezonun kardelenleri

Kanarya'da kupasız geçen sezonda bir adım öne çıkan isimler Altay Bayındır, Attila Szalai, Ozan Tufan, Pelkas ve Enner Valencia oldu. Altay kritik kurtarışlarının yanı sıra 33 maçta 2 bin 970 dakika ile en çok süre alan isim olurken, Valencia 12 golle ligde takımın en skorer oyuncusu oldu. Ozan Tufan 37 maçta 2 bin 711 dakika ile hem Altay'dan sonra en istikrarlı futbolcu oldu hem de ligde 6 gol+10 asistlik katkı yaptı. Pelkas 7 gol ile hücumda, Szalai ise savunmadaki performanslarıyla göz doldurdu.