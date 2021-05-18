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'ye müjdesini verdiler! "Müzakereler başlıyor"

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, sezonun sona ermesiyle beraber elindeki bir çok ismi gözden çıkardı ve gelecek tekliflere mali açıdan elini güçlendirmek adına onay verecek. Kanarya'nın elinden çıkarmak için adeta can attığı o isme dair de Mısır basınından sürpriz bir haber gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre El Ahly, kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile o ismin transferi için müzakerelere başlayacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 12:15 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 12:32
Fenerbahçe'ye transfer müjdesini verdiler! "Müzakereler başlıyor"

'de gündem yoğun... Başkanlık seçimi ile beraber teknik direktör konusunda da yoğun mesai harcayan Kanarya'da, gündemin diğer konusu .

Fenerbahçe'ye transfer müjdesini verdiler! "Müzakereler başlıyor"

Bir yandan kiradan gelecek futbolcuları elinden çıkarmak isteyen sarı lacivertliler, bir yandan da bu sezon istediği verimi alamadığı futbolcuları satmak istiyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesini verdiler! "Müzakereler başlıyor"

Bununla beraber sarı lacivertliler, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği ancak büyük hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcu için gelecek tekliflere açık olduğunu menajerlere iletmiş durumda...

Fenerbahçe'ye transfer müjdesini verdiler! "Müzakereler başlıyor"

SAMATTA YOLCU
Bilindiği üzere , sezon başında West Ham United'dan 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla Tanzanyalı forvet 'yı etmişti.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesini verdiler! "Müzakereler başlıyor"

Bu yaz İngiliz ekibine 6 milyon euroyu ödemek zorunda olan , golcü futbolcudan istediği performansı alamadı ve satışına onay verecek.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesini verdiler! "Müzakereler başlıyor"

'ya eski takımı Genk dahil olmak üzere Club Brugge'ün talip olduğu biliniyor. Ancak her iki ekip de 6 milyon euro ödemeye yanaşmıyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesini verdiler! "Müzakereler başlıyor"

SÜRPRİZ İDDİA MISIR'DAN GELDİ!
'de ile ilgili sürpriz bir iddia da Mısır'dan geldi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesini verdiler! "Müzakereler başlıyor"

Eremnews adlı internet sitesinde yer alan habere göre, El Ahly Başkanı Yasseen Mansour, Fenerbahçeli 'yı kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesini verdiler! "Müzakereler başlıyor"

Gelecek sezon çokça yaparak kadrosunu yıldızlarla doldurmak isteyen El Ahly'in, geniş transfer listesinde 'nın da yer aldığı ve Tanzanyalı golcüyü Yasseen Mansour'un, yönetim kuruluna 'müjde' olarak vermek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesini verdiler! "Müzakereler başlıyor"

Mbwana bu sezon formasıyla 30 maça çıkmış ve 6 gol üretmişti.

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