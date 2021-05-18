Fenerbahçe'ye transfer müjdesini verdiler! "Müzakereler başlıyor"

Bu yaz İngiliz ekibine 6 milyon euroyu ödemek zorunda olan Fenerbahçe , golcü futbolcudan istediği performansı alamadı ve satışına onay verecek.

Samatta'ya eski takımı Genk dahil olmak üzere Club Brugge'ün talip olduğu biliniyor. Ancak her iki ekip de 6 milyon euro ödemeye yanaşmıyor.