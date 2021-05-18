Fenerbahçe'ye transfer müjdesini verdiler! "Müzakereler başlıyor"

Fenerbahçe'de gündem yoğun... Başkanlık seçimi ile beraber teknik direktör konusunda da yoğun mesai harcayan Kanarya'da, gündemin diğer konusu transfer.
Bir yandan kiradan gelecek futbolcuları elinden çıkarmak isteyen sarı lacivertliler, bir yandan da bu sezon istediği verimi alamadığı futbolcuları satmak istiyor.
Bununla beraber sarı lacivertliler, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği ancak büyük hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcu için gelecek tekliflere açık olduğunu menajerlere iletmiş durumda...