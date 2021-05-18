Fenerbahçeli Pelkas ve Trabzonsporlu Bakasetas Yunanistan'da manşet oldu! "Havalı transfer..."

Fenerbahçe'nin sezon başında PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas ve Trabzonspor'un ara dönemde Alanyaspor'dan transfer ettiği Bakasetas, Yunan Sport24 tarafından özel olarak incelendi.
Fenerbahçe'nin sezon başında PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas ve Trabzonspor'un ara dönemde Alanyaspor'dan transfer ettiği Bakasetas, Yunan Sport24 tarafından özel olarak incelendi.
Her iki oyuncunun da performansları ele alınırken, Süper Lig'de forma giyen diğer Yunan oyuncular Katranis, Tzavellas, Siopis, Kolovetsios, Kitsiou, Hatzisaia da değerlendirmeye alınan diğer isimler oldu. İşte o yazı...
DIMITRIOS PELKAS: PARADAN DAHA DEĞERLİ
Maliyeti Fenerbahçe için çok az oldu. (1.6 milyon euro, bir sonraki satıştan PAOK'a %20 pay). Baştan aşağıya yeniden yapılandırılmış bir takıma gitti. (Yaz transfer sezonunda 20'den fazla futbolcu satın aldılar). Takım, yaratıcı orta saha oyuncularıyla doluydu.
Ancak, Pelkas'ın takımı sadece yerel transferlerle kalmadı, Mesut Özil gibi pahalı ve sansasyonel isimleri de kadrosuna kattı.
Buna rağmen 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin saha içindeki en önemli aktörlerinden biri haline geldi.
Türkiye'de 8 golle kariyerinin en verimli 2. sezonunu yaşadı. Kanarya'da, Enner Valencia'nın ardından en çok gol atan 2. futbolcu oldu. Aynı zamanda 7 asist yaptı.
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu, onu çoğunlukla kanatlarda, bazen de ortada oynattı. Süper Lig'de sahada kalma süresinde, 2406 dakika ile Ozan Tufan'dan sonra 6. sırada yer aldı. İstikrarıyla göz doldurdu.
Şampiyon olamamalarına ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamamalarına rağmen Pelkas'ın Fenerbahçe'de sarsılmaz bir yeri var. Başka bir teknik direktörün gelip gelmeyeceğine bakmaksızın, Pelkas'ın devam etmesi bekleniyor.
Rubin Kazan ara sıra ilgi duysa da, son karar onun olacak. İstanbul'daki varlığından çok memnun. Oynadığı futbolla yerini sağlamlaştırdı ama başka ülkede yaşamak isterse de, buna sadece kendisi karar verecek. Tabii, böyle bir sezon sonrası başka bir ülke, başka bir şehir, başka bir takım zor gibi gözüküyor.
BAKASETAS: DEĞERLİ
Geçen sene Alanyaspor'un orta sahadasında adeta maestro, şef gibiydi. Bu yıl ilk yarı başlangıcı, geçen seneden de daha iyiydi. Öyle ki, Trabzonspor sezon ortasında olmasına rağmen onu almak için 3 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi kabul etti.
Milli Takım'ımızın kaptanı, bu yıl Alanyaspor ve Trabzonsporla beraber toplamda 38 lig maçına çıktı. Toplamda 12 gol atarak kariyer rekoru kırdı. Geçen yıla nazaran performansını arttırdı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, kendisinin futbolunu sorgulamadan, ona tam hareket özgürlüğü verdi ve serbest bir orta saha oyuncusu olarak oynatıyor.
Ayrıca Tasos, havalı transfer hareketlerini seven bir takımda yer alıyor, kendi transferi de bu şekilde olmuştu.