Fenerbahçeli Pelkas ve Trabzonsporlu Bakasetas Yunanistan'da manşet oldu! "Havalı transfer..."

Şampiyon olamamalarına ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamamalarına rağmen Pelkas'ın Fenerbahçe 'de sarsılmaz bir yeri var. Başka bir teknik direktörün gelip gelmeyeceğine bakmaksızın, Pelkas'ın devam etmesi bekleniyor.

Rubin Kazan ara sıra ilgi duysa da, son karar onun olacak. İstanbul'daki varlığından çok memnun. Oynadığı futbolla yerini sağlamlaştırdı ama başka ülkede yaşamak isterse de, buna sadece kendisi karar verecek. Tabii, böyle bir sezon sonrası başka bir ülke, başka bir şehir, başka bir takım zor gibi gözüküyor.