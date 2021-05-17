Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'un vaatleri tutmadı! Taraftara hayal kırıklığı yaşattı

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti yine bir başka bahara ertelenirken, başkan Ali Koç da tartışılıyor.
Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti yine bir başka bahara ertelenirken, başkan Ali Koç da tartışılıyor.
Haziran 2018'de mutluluk ve başarı vaadiyle başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, görev süresindeki 3 yılda tek kupa göremedi.
Sarı-lacivertliler, Koç döneminde ligi 6., 7. ve 3. sırada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da varlık gösteremedi. En son 2013-14'te ligi zirvede bitiren futbol takımının şampiyonluk hasreti tarihte ilk kez 7 sezona yükseldi.