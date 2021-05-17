Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'un vaatleri tutmadı! Taraftara hayal kırıklığı yaşattı

Son dakika spor haberleri: 'de 'un vaatleri tutmadı! Taraftara hayal kırıklığı yaşattı

Başkan seçildiğinde Avrupai vizyon ve başarı sözü veren ile Fenerahçe 3 yılda ligde ilk 2’yi göremedi, şampiyonluk hasreti ilk kez 7 seneye çıktı. Sarı-lacivertliler, Koç döneminde sportif açıdan dibe vururken; , ve 'a karşı uzun yıllardır süren iç sahadaki yenilmezlik serilerini de kaybetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'un vaatleri tutmadı! Taraftara hayal kırıklığı yaşattı

Süper Lig'i 3. sırada bitiren 'de şampiyonluk hasreti yine bir başka bahara ertelenirken, başkan da tartışılıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'un vaatleri tutmadı! Taraftara hayal kırıklığı yaşattı

Haziran 2018'de mutluluk ve başarı vaadiyle başkanlık koltuğuna oturan , görev süresindeki 3 yılda tek kupa göremedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'un vaatleri tutmadı! Taraftara hayal kırıklığı yaşattı

Sarı-lacivertliler, Koç döneminde ligi 6., 7. ve 3. sırada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da varlık gösteremedi. En son 2013-14'te ligi zirvede bitiren futbol takımının şampiyonluk hasreti tarihte ilk kez 7 sezona yükseldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'un vaatleri tutmadı! Taraftara hayal kırıklığı yaşattı

SPORTİF BAŞARIDA DİP
Avrupai vizyon, istikrar, altyapıdan oyuncu çıkarma sözü veren hiçbirini yerine getiremedi. Her sene en az iki hoca değiştirerek kendisiyle çelişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'un vaatleri tutmadı! Taraftara hayal kırıklığı yaşattı

Transferde de çoğunlukla karavana attı. Toplamda 53, bu sezon 23 oyuncu kadroya katılmasına rağmen yine başarı gelmedi. Mesut Özil'den istenen verim alınamadı.

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