Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Altay Bayındır'ın yerine...

Son dakika haberleri | 'den sürpriz transfer! 'ın yerine...

'de sezonu 3. sırada noktalayan , gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen , yuvadan uçabilir. Milli eldiven için teklifler gelirken, sarı-lacivertliler Altay'ın yerini bir başka genç isimle dolduracak...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:21
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Altay Bayındır'ın yerine...

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan , transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı Lacivertli ekip, formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen 'ı transfer etmek için görüşmeleri başlattı. 'un haberine göre; sarı lacivertliler 18 yaşındaki kaleciyi sezon başından beri takip ediyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Altay Bayındır'ın yerine...

ALTAY BAYINDIR GİDER Mİ?

ilgisi 'ın satış ihtimalini de gündeme getirdi. Sezon sonu kiralıktan dönecek olan ve Belçika'da iyi bir performans ortaya koyan 'in de kadroya döneceği tahmin ediliyor. Doğan Alemdar'la birlikte kadrodaki kaleci sayısı 4'e yükselecek. Altay'ın yurt dışından önemli taliplerinin olduğu biliniyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Altay Bayındır'ın yerine...

2022'YE DEK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Transferde ısrarcı olan cephesinin oyuncunun menajeriyle görüşme yapıldığı iddia edildi. 1.89 boyunda olan gelecek vadeden kalecinin ile 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Henüz forması giyen Doğan, 'de 2, 'de 3, ve 'de ise 1'er maçta forma giydi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Altay Bayındır'ın yerine...

2018'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan ve geçtiğimiz sezon kadrosuna dahil edilen Doğan, bu sezon 'un sakatlanmasıyla formayı kaptı ve 29 resmi maçta görev aldı.

SON DAKİKA