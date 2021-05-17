Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Altay Bayındır'ın yerine...

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı Lacivertli ekip, Kayserispor formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Doğan Alemdar'ı transfer etmek için görüşmeleri başlattı. TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler 18 yaşındaki kaleciyi sezon başından beri takip ediyor.

ALTAY BAYINDIR GİDER Mİ? Doğan Alemdar ilgisi Altay Bayındır'ın satış ihtimalini de gündeme getirdi. Sezon sonu kiralıktan dönecek olan ve Belçika'da iyi bir performans ortaya koyan Berke Özer'in de kadroya döneceği tahmin ediliyor. Doğan Alemdar'la birlikte kadrodaki kaleci sayısı 4'e yükselecek. Altay'ın yurt dışından önemli taliplerinin olduğu biliniyor.