Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi! Kayseri'ye gitmeme nedeni...

Son dakika haberleri | 'de flaş gelişmesi! 'ye gitmeme nedeni...

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde, maçında sakatlanan 'nin yanı sıra ve de 'ye götürülmemişti. 'nın dünyaca ünlü yıldızının Kayseri'ye gitmeme nedeni için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:52
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi! Kayseri'ye gitmeme nedeni...

Sezonun transferi 'in takımın sportif anlamda yaşadığı kaostan mutsuzluk duyduğu ve 'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği konuşuluyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi! Kayseri'ye gitmeme nedeni...

Hatta Hürriyet'te yer alan habere göre yıldız ismin bu nedenle, sakatlığını bahane ederek 'ye gitmediği öne sürüldü.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi! Kayseri'ye gitmeme nedeni...

'de 'in dışında yanıt bekleyen birçok soru bulunuyor. Bunlardan ilki kiralık futbolcuların durumu...

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi! Kayseri'ye gitmeme nedeni...

Birer yıl daha sözleşmeleri olan , ve 'ın durumları belirsiz. Sezonu başka takımlarda kiralık geçien bu oyuncularla görüşülüp kurtulma çareleri aranacak. Sözleşmeleri 2024'te biten Ademi ve Allahyar'ın da baş ağrıtacağı kesin gibi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi! Kayseri'ye gitmeme nedeni...

Büyük umutlarla bonservisle transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan daha ötesi tam bir hayal kırıklığına dönüşen , Tisserand ve Samatta'nın yüksek ücretlerinden kurtulmak da yeni yönetimin çözmek zorunda olduğu konular arasında.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi! Kayseri'ye gitmeme nedeni...

Sezon başında transfer edilen 'den futbolu bırakması mı bir yıl daha devam etmesi mi isteneceği, ikinci kaleci 'in takımda tutulup tutulmayacağı, sözleşmesi olsa da , , ile düşünülen planlar da merak ediliyor.

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