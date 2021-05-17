Fenerbahçeli Samatta için flaş transfer gelişmesi! 2 kulüp istiyor ama...

Fenerbahçe'nin sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla (6 milyon euro) kadrosuna dahil ettiği Samatta ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlilerde istenen verimi alamayn Samatta için Belçika Ligi ekiplerinden Genk ve Club Brugge talip oldu.

Fenerbahçe'nin Samatta için West Ham'a 6 milyon euro ödeyecek olmasından dolayı bonservisli satışının olması istenirken, oyuncuya talip olacak kulüplere 'Aynı rakama satılır' mesajı verildi.

PAZARLIK İSTİYORLAR

Bununla beraber Genk ve Brugge'ün, Samatta için 6 milyon euro ödemek istemediği ve daha düşük bir rakama oyuncuya imza attırmak istedikleri ifade edildi.

Samatta bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.



