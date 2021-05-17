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Fenerbahçeli için flaş transfer gelişmesi! 2 kulüp istiyor ama...

'de son dakika transfer haberi... Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaşatan ile yollarını ayırmak isteyen sarı lacivertlilere iyi haber geldi. Aktarılan bilgilere göre golcü futbolcuyu 2 takım istiyor ancak tek şartla. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:53
Fenerbahçeli Samatta için flaş transfer gelişmesi! 2 kulüp istiyor ama...

'nin sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla (6 milyon euro) kadrosuna dahil ettiği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlilerde istenen verimi alamayn Samatta için ekiplerinden ve Club talip oldu.

Fenerbahçe'nin Samatta için 'a 6 milyon euro ödeyecek olmasından dolayı bonservisli satışının olması istenirken, oyuncuya talip olacak kulüplere 'Aynı rakama satılır' mesajı verildi.

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Bununla beraber Genk ve Brugge'ün, Samatta için 6 milyon euro ödemek istemediği ve daha düşük bir rakama oyuncuya imza attırmak istedikleri ifade edildi.

Samatta bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.

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