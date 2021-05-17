Fenerbahçe'de şampiyonluk treni böyle kaçtı

Başkanlığının son senesinde mutlak şampiyonluk hedefleyen Ali Koç, sezon başında ve devre arası transfer döneminde 23 ismi kadrosuna kattı. Aston Villa'dan Samatta, Roma'dan Perotti, Sosa gibi marka isimler alındı. Caner+Gökhan yuvaya döndü. Ocakta Mesut Özil ve İrfan takviyesi yapıldı.

Cocu ve Ersun Yanal ile boşa giden 2 yılın ardından teknik direktörlük görevine bu kez Erol Bulut getirildi. Genç, başarılı ve kulübü de tanıyordu. 34 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Bulut, maç başına 2.00 puan ortalaması yakalasa da iç sahada kaybedilen maçlar sonunu hazırladı, 25 Mart'ta görevine son verildi.



Erol Bulut'un ardından takım, sportif direktör Emre Belözoğlu'na teslim edildi. Belözoğlu; 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile başarılı bir grafik çizdi. Ne var ki zirve ile ara kapanmadı. Sivasspor karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle şampiyonluk umutları sona erdi.



Forvette bitmeyen kriz en büyük handikap oldu. Samatta ve Cisse ligde sezonu 5'er, Thiam ise 6 golle kapattı. Ademi ise ligde gol atamadan kiralandı. Valencia'nın 12 golü ise yetmedi.



Her şey bir yana şampiyonluğun kaçmasında en büyük rolü Kadıköy'de kaybedilen puanlar oynadı. İç sahada 7 kez mağlup olan takım, tarihin en kötü istatistiğine imza attı. Şampiyonluk Kadıköy'de kaybedildi.