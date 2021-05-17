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'de şampiyonluk treni böyle kaçtı

büyük umutlarla ve şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonu ve 'ın arkasında 3. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşadı. Transferde fırtına gibi esen sarı-lacivertliler saha içinde istediği sonuçları alamadı. İşte Fenerbahçe'de şampiyonluğun kaçmasına neden olan gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de şampiyonluk treni böyle kaçtı

Başkanlığının son senesinde mutlak şampiyonluk hedefleyen , sezon başında ve devre arası transfer döneminde 23 ismi kadrosuna kattı. 'dan Samatta, Roma'dan , gibi marka isimler alındı. Caner+ yuvaya döndü. Ocakta ve takviyesi yapıldı.

Cocu ve ile boşa giden 2 yılın ardından teknik direktörlük görevine bu kez getirildi. Genç, başarılı ve kulübü de tanıyordu. 34 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Bulut, maç başına 2.00 puan ortalaması yakalasa da iç sahada kaybedilen maçlar sonunu hazırladı, 25 Mart'ta görevine son verildi.

Erol Bulut'un ardından takım, sportif direktör 'na teslim edildi. Belözoğlu; 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile başarılı bir grafik çizdi. Ne var ki zirve ile ara kapanmadı. karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle şampiyonluk umutları sona erdi.

Forvette bitmeyen kriz en büyük handikap oldu. Samatta ve Cisse ligde sezonu 5'er, Thiam ise 6 golle kapattı. Ademi ise ligde gol atamadan kiralandı. Valencia'nın 12 golü ise yetmedi.

Her şey bir yana şampiyonluğun kaçmasında en büyük rolü Kadıköy'de kaybedilen puanlar oynadı. İç sahada 7 kez mağlup olan takım, tarihin en kötü istatistiğine imza attı. Şampiyonluk Kadıköy'de kaybedildi.

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