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'de başkan yeniden aday olacak mı?

'de başkan basın toplantısıyla hem durum değerlendirmesi yapacak hem de kararını açıklayacak. Koç hem sezonu ve geride kalan 3 yılını değerlendirecek hem de kararını camiaya duyuracak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yeniden aday olacak mı?

Gözler başkan 'ta... Başkan haziran ayında yapılacak kongrede tekrar aday olup olmayacağını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Basın toplantısı düzenleyecek olan Koç hem sezonu ve geride kalan 3 yılını değerlendirecek hem de kararını camiaya duyuracak. Seçildiğinde sorunların çözümü için en az 2 döneme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Koç'un bir sürpriz olmazsa yeniden aday olacağı belirtiliyor. Koç'un tekrar seçilmesi halinde yönetimini değiştirmesi, şampiyonluk için de yeni transferler yapması bekleniyor.

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