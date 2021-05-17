Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yeniden aday olacak mı?

Gözler başkan Ali Koç'ta... Başkan haziran ayında yapılacak kongrede tekrar aday olup olmayacağını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Basın toplantısı düzenleyecek olan Koç hem sezonu ve geride kalan 3 yılını değerlendirecek hem de kararını camiaya duyuracak. Seçildiğinde sorunların çözümü için en az 2 döneme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Koç'un bir sürpriz olmazsa yeniden aday olacağı belirtiliyor. Koç'un tekrar seçilmesi halinde yönetimini değiştirmesi, şampiyonluk için de yeni transferler yapması bekleniyor.