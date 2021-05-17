Fenerbahçe taraftarlardan yönetime teknik direktör talebi: Ralf Rangnick!

Süper Lig'in 42. ve sonuncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmasına karşın ezeli rakibi Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etmişti.

Bu sezona büyük umutlarla başlayan sarı lacivertlilerde önce Erol Bulut, sonra Emre Belözoğlu takımın başına getirilse de istenen performans alınamamış ve sezon 3. sırada tamamlanmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu gidişattan memnun olmazken, sosyal medyada yönetimden yeni bir teknik direktör talebinde bulundu.

"RALF RANGNICK FENER'E"

Fenerbahçeli taraftarlar, Alman teknik adam Ralf Rangnick için #Rangnick Fenere" tagı başlattı. Tag kısa sürede Türkiye gündeminde 2. sıraya yerleşti. Boşta olan 62 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı için çok sayıda mesaj paylaşıldı.

Schalke, Stuttgart, Hannover ve Hoffenheim gibi takımlarda görev yapan Ralf Rangnick, son kulübü RB Leipzig ile 88 maça çıkıp 1.93 puan ortalaması yakalamıştı.



RALF RANGNICK KİMDİR?

26 Haziran 1958'de Almanya'da dünyaya gelen tecrübeli çalıştırıcı, RB Leipzig, Schalke, Hoffenheim gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı. 62 yaşındaki teknik adam, sahada 4-4-2 taktiğini benimsiyor.