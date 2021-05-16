Tek teselli Avrupa!

Hem sezon başında hem de ara transferde yıldızları kadrosuna kattı. Şampiyonluk parolasıyla sezona başladı. Sezon içinde liderlik koltuğuna oturdu, son haftalara kadar zirve yarışındaydı. Ancak 39. haftada büyük fırsatı kaçıran F.Bahçe, Beşiktaş'ın Karagümrük'e yenilmesine rağmen Kadıköy'de Sivas'a mağlup oldu, şampiyonluk hesapları yaptığı haftada 3.'lüğe geriledi.

Kayserispor'a karşı yenik duruma düşen Fenerbahçe, son dakika golleriyle 2-1 kazandı. Beşiktaş ile G.Saray'ın kazandığı haftada 3. sırada kalan sarılacivertliler, iki yıldır özlem duyduğu Avrupa'ya gitmeye hak kazandı. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Avrupa Ligi'ne gidecek olan Fenerbahçe; Antalya'nın kupayı kaldırması durumunda Konferans Ligi'nde sahne alacak.