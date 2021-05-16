Son dakika spor haberi: Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - DERS ALINMALI Ben hayatımda Fenerbahçe gibi bir takım görmedim. Yani rakipler yenilse şampiyon olacaksın ama oralı bile değilsin! Yazıklar olsun! Kayserispor'un gencecik kalecisi kadar sahaya karakter koyamadınız. Zaten geçen hafta bu takımın şampiyon olamayacağını gösterdiniz hepinize. Eğri oturup doğru konuşalım dostlar. Kısıtlı kadroya rağmen ipi göğüsleyen Beşiktaş çok net bir biçimde hak eden taraftı.

Hak edenin şampiyon olmasına sevindim açıkçası. Peki bundan sonra Fenerbahçe yönetimi ne yapmalı? Emre Belözoğlu bence takımı aldığından beri başarılı bir performans gösterse de daha tecrübeli bir isim takımın başına getirilmeli. Ve geçen hafta söylediğim gibi; kazanma alışkanlığı olmayan, elinin taşın altına koymayan oyuncularla hemen yollar ayrılmalı.