Son dakika spor haberi: Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - LİGİN AYNASI!
İlk yarılar bittiğinde herkes birbirine "bir mucize olur mu?" diye sordu. Zirvedekiler öne geçememiş, Fenerbahçe tek şutla bitirdiği 45'te mağlup olarak soyunma odasına gidiyordu. Topun sahibi olmasına rağmen skorun sahibi olamayan üç takımın da, kaderini değiştirmek için neler yapacağını bekliyorduk. Beşiktaş ve Galatasaray beklediğimiz gibi geldiler sahaya...
Dakikaları kazanmak için didinerek geçiriyorlardı. Fenerbahçe ise... Yazılacak-konuşulacak çok şey var. Son maçta aslında geçen 39'unda neden istenilen olmadığını kopya kağıdı gibi koyuyorlardı önümüze. Yine bekler kademe hatası yapıyor, yine orta sahada Sosa topu kaptırıyor, yine penaltı kaçıyor vs... Bu maçların ana fikri; "Taktik maktik yok" şeklindedir.
Sivas maçı da böyleydi, Kayseri'de de aynı ruh durumu söz konusuydu. Finalin fikrinde teknik adamın sahaya sürdüklerinin, başka şeyler yapması, sorumluk alması vardır. Nasıl ki Babel tecrübesiyle, Ghezzal "yıldız" özelliği ile sonuna kadar zorluyor, Fenerbahçe de yıldızını yaratmalıydı bu maçlarda... Yoktu... Ama Fenerbahçe'nin penaltısına VAR'dan "ofsayt" incelemesi yapılması da ilginç.