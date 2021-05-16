Şampiyonluk yoksa başarı da yoktur

Fenerbahçe'nin başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Emre Belözoğlu, Kayserispor maçı sonrası şunları söyledi: "Kazandık... Fenerbahçe maç kazandığına sevinir ama şampiyon olmadığında, sonuç ne olursa olsun, başarı yoktur. Biz üstümüze düşen her türlü sorumluluğu almalıyız. Şampiyonluk yoksa başarı yoktur, bunu kabul edeceğiz. 10 haftada teknik direktör olarak her şeyi yaptım. Buraya Sivasspor'u yenmiş ve bu maçı kazanmış Fenerbahçelilerin Emre'si olarak çıkmayı çok isterdim. Elimize gelen bu şansı tepmek üzüntü verici ama hayat devam edecek. Sportif direktör olarak başladığım sezondan ders çıkararak devam edeceğim. Beşiktaş'ı tebrik ederiz" diye konuştu.