Fenner'in ışığı Valencia

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında HES Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da kazanması nedeniyle sarı-lacivertliler sezonu 82 puanla 3. bitirdi. Kanarya'da maçın adamı bir kez daha Enner Valencia oldu. Emre Belözoğlu'nun kanattan alıp forvete koymasıyla adeta patlama yapan Ekvadorlu yıldız, Kayseri'de de sahnedeydi. Önce 90'da penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı, 90+9'da ise Serdar Aziz'e yaptığı ortayla 3 puanı getiren isim oldu.



SERDAR'DAN ŞIK GOL

Tecrübeli futbolcu son 9 karşılaşmada 7 gol+3 asistle takımının attığı 10 gole tek başına imza koydu. Toplamda ise ligi 12 gol+5 asist ile tamamladı. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak formasına kavuşan Serdar Aziz de attığı golle Valencia ile birlikte galibiyetin diğer mimarı oldu. Tecrübeli savunmacı takımına bir de penaltı kazandırdı ancak Jose Sosa bu atıştan yararlanamadı.