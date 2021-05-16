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Fenner'in ışığı Valencia

Sarı-lacivertliler uzun süre geride götürdüğü maçı Enner Valencia’nın 90’daki penaltı golü ve +9’da Serdar’a yaptığı asistle kazandı, ligi galibiyetle noktaladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Fenner'in ışığı Valencia

, Süper Lig'in son haftasında HES Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da kazanması nedeniyle sarı-lacivertliler sezonu 82 puanla 3. bitirdi. Kanarya'da maçın adamı bir kez daha Enner Valencia oldu. 'nun kanattan alıp forvete koymasıyla adeta patlama yapan Ekvadorlu yıldız, Kayseri'de de sahnedeydi. Önce 90'da penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı, 90+9'da ise 'e yaptığı ortayla 3 puanı getiren isim oldu.

SERDAR'DAN ŞIK GOL
Tecrübeli futbolcu son 9 karşılaşmada 7 gol+3 asistle takımının attığı 10 gole tek başına imza koydu. Toplamda ise ligi 12 gol+5 asist ile tamamladı. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak formasına kavuşan Serdar Aziz de attığı golle Valencia ile birlikte galibiyetin diğer mimarı oldu. Tecrübeli savunmacı takımına bir de penaltı kazandırdı ancak Jose Sosa bu atıştan yararlanamadı.

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