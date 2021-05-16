Dış sahada şampiyon!

Sezonun son haftasında Kayserispor’u 2-1 mağlup eder Fenerbahçe, deplasmanlarda tam 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu sezon dış saha performansıyla Süper Lig’in en iyisi olan sarı-lacivertliler, 20 maçta 47 puan topladı. Dış saha puan durumunda zirvede olan Kanarya, iç sahada ise 20 maçta 25 puan kaybı yaşadı. Kadıköy’de tarihinin en fazla yenilgisi (7) alan Fenerbahçe, deplasmanda ise 1 mağlubiyet yaşadı.
Sezonun son haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eder Fenerbahçe, deplasmanlarda tam 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu sezon dış saha performansıyla Süper Lig'in en iyisi olan sarı-lacivertliler, 20 maçta 47 puan topladı. Dış saha puan durumunda zirvede olan Kanarya, iç sahada ise 20 maçta 25 puan kaybı yaşadı. Kadıköy'de tarihinin en fazla yenilgisi (7) alan Fenerbahçe, deplasmanda ise 1 mağlubiyet yaşadı.