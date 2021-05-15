Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Edin Visca atağı! Emre Belözoğlu devrede

Sabah'ın haberine göre 10 yıldır Başakşehir 'de forma giyen ve her transfer döneminde gündeme gelen Bosnalı kanat forvet oyuncusunun transferinde 40 yaşındaki çalıştırıcı, bizzat devreye girecek. Ancak Visca 'nın turuncu-lacivertli kulüple 2025'e kadar olan sözleşmesi, Fenerbahçe 'nin önündeki en büyük engel.

FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYOR

Belözoğlu da bu sorunu halletmek için iki koldan hareket edecek. Öncelikle kendisinin de formasını giydiği Başakşehir ile olan iyi ilişkilerini kullanmayı hedefleyen sarı-lacivertli futbol adamı, Visca'nın da bonservis konusunda devreye girmesini isteyecek.

