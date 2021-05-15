Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Edin Visca atağı! Emre Belözoğlu devrede

Son dakika transfer haberleri: 'den atağı! devrede

Son dakika transfer haberi: Ara transferde çok önemli transferler gerçekleştiren , gelecek sezon çalışmalarına da şimdiden başladı. Teknik sorumlu , 'de forma giyen için bizzat devreye girdi. İşte yıldı futbolcunun transferindeki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Edin Visca atağı! Emre Belözoğlu devrede

teknik heyeti gözünü maçına dikerken, gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda da görevde kalması beklenen 'nun takımda görmek istediği ilk isim 'in yıldızı ...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Edin Visca atağı! Emre Belözoğlu devrede

Sabah'ın haberine göre 10 yıldır 'de forma giyen ve her transfer döneminde gündeme gelen Bosnalı kanat forvet oyuncusunun transferinde 40 yaşındaki çalıştırıcı, bizzat devreye girecek. Ancak 'nın turuncu-lacivertli kulüple 2025'e kadar olan sözleşmesi, 'nin önündeki en büyük engel.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Edin Visca atağı! Emre Belözoğlu devrede

FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYOR
Belözoğlu da bu sorunu halletmek için iki koldan hareket edecek. Öncelikle kendisinin de formasını giydiği ile olan iyi ilişkilerini kullanmayı hedefleyen sarı-lacivertli futbol adamı, 'nın da bonservis konusunda devreye girmesini isteyecek.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Edin Visca atağı! Emre Belözoğlu devrede

, transferinde olduğu gibi 'nın da sarı-lacivertli formayı giymek istemesini avantaj olarak görüyor.

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