Haberler Fenerbahçe Kayserispor Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu'dan flaş açıklama! "Gecenin sonunda..."

maçı öncesi 'dan flaş açıklama! "Gecenin sonunda..."

Teknik Direktörü , 'in son haftasında oynayacakları maçı öncesi konuştu. Belözoğlu, "Gecenin sonunda bir gündüz var.  Hayat devam edecek. Fenerbahçe'nin son maçı, son haftaya kadar bu yarışın içerisinde olacağımızı söylemiştik. Rakiplerimizin bizden daha avantajlı olduğu gerçeğini kabul ederek, kazanmak istiyoruz." dedi. İşte o konuşmanın tamamı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:51 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:52
Kayserispor Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu'dan flaş açıklama! "Gecenin sonunda..."

Teknik Direktörü , 'in 42. haftasında oynayacakları maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler;

"Gecenin sonunda bir gündüz var. Hayat devam edecek. Fenerbahçe'nin son maçı, son haftaya kadar bu yarışın içerisinde olacağımızı söylemiştik. Rakiplerimizin bizden daha avantajlı olduğu gerçeğini kabul ederek, kazanmak istiyoruz.

Son haftaya kadar getirdik. Küçük de olsa umudumuz var. Rakiplerimiz bizden daha avantajlı tabii.

Mesut ve aramızda değil. Onların yerine daha farklı oyuncuları tercih ettik. Bugün karşımızda rakibine göre formasyon değiştiren, çok saygı duyduğum bir teknik adam var. Onların da hedefleri var ve kazanan taraf biz olmak istiyoruz."

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