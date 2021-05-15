Kayserispor Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu'dan flaş açıklama! "Gecenin sonunda..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 42. haftasında oynayacakları Kayserispor maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler;

"Gecenin sonunda bir gündüz var. Hayat devam edecek. Fenerbahçe'nin son maçı, son haftaya kadar bu yarışın içerisinde olacağımızı söylemiştik. Rakiplerimizin bizden daha avantajlı olduğu gerçeğini kabul ederek, kazanmak istiyoruz.

Son haftaya kadar getirdik. Küçük de olsa umudumuz var. Rakiplerimiz bizden daha avantajlı tabii.

Mesut ve İrfan aramızda değil. Onların yerine daha farklı oyuncuları tercih ettik. Bugün karşımızda rakibine göre formasyon değiştiren, çok saygı duyduğum bir teknik adam var. Onların da hedefleri var ve kazanan taraf biz olmak istiyoruz."