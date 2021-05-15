Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Sarı lacivertliler şampiyonluk için, Kayserispor maçından 3 puanla ayrılmak ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın mağlubiyetini beklemek zorunda. Bu heyecan dolu müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ



KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Muhar, Ramazan, Pedro, İlhan

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia

📺 KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da başladı .

🚑 MESUT ÖZİL YOK ALTAY BAYINDIR 11'DE

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır ise ilk 11'de yer alıyor.

👉 HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALIYOR!

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, müsabakayı Halil Umut Meler ve ekibi yönetiyor.

👉 50. RANDEVU

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 50. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 kez kazandı. 10 maç da berabere sonuçlandı.

👉 FENERBAHÇE SON 9 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.

👉 KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 25. kez karşılaşıyor.

Kayseri'deki 24 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip ise 6 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 21 gol attı.

👉 TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.