Fenerbahçe yönetimi transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devreye girdi

Yaz transfer döneminde yapacağı nokta atış transferlerle güçlenmek isteyen Fenerbahçe, savunmanın göbeğine yapacağı takviye çalışmalarına start vermişti. Sarı- Lacivertli kurmaylar, haziranda serbest kalacak olan Shkodran Mustafi için düğmeye basmıştı. Ancak gelişmeler Fener yönetiminin canını sıktı.
ALMANLAR VE İTALYANLAR PEŞİNDE
Bonservisi elinde olduğu cazip hale gelen Mustafi için bazı Alman ve İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu iddia edildi. Bu takımlardan birinin de Stuttgart olduğu iddia edildi.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON
Takvim'in haberine göre, Fener yönetimi bunun üzerine temasları sıklaştırma kararı aldı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan 29 yaşındaki oyuncu için yönetimin elini çabuk tutma kararı aldığı belirtildi.