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yönetimi transfer bombasını patlatıyor! devreye girdi

'de son dakika transfer haberi... ile sözleşmesi sona eren Mustafi için Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta temasa geçmişti. Ancak talipler çoğalınca yönetim temasları sıklaştırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe yönetimi transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devreye girdi

Yaz transfer döneminde yapacağı nokta atış transferlerle güçlenmek isteyen , savunmanın göbeğine yapacağı takviye çalışmalarına start vermişti. Sarı- Lacivertli kurmaylar, haziranda serbest kalacak olan Shkodran Mustafi için düğmeye basmıştı. Ancak gelişmeler Fener yönetiminin canını sıktı.

Fenerbahçe yönetimi transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devreye girdi

ALMANLAR VE İTALYANLAR PEŞİNDE
Bonservisi elinde olduğu cazip hale gelen Mustafi için bazı Alman ve İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu iddia edildi. Bu takımlardan birinin de Stuttgart olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe yönetimi transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devreye girdi

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON
Takvim'in haberine göre, Fener yönetimi bunun üzerine temasları sıklaştırma kararı aldı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan 29 yaşındaki oyuncu için yönetimin elini çabuk tutma kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devreye girdi

MESUT DEVREYE GİRDİ
'in de ve Alman Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Mustafi için devrede olduğu, telefonla görüştüğü de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe yönetimi transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devreye girdi

Mustafi sezonu, devre arasında gittiği Shalke 04 takımında tamamlamıştı.

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