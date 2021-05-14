Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e dönüyor!

Son dakika haberleri | 'nin eski yıldızı 'e dönüyor!

'de bu sezon da şampiyonluğu mucizelere bırakan , tüm sene boyunca golcü eksikliği yaşadı. , , ve 'den beklenen katkıyı alamayan , 'dan ise son haftalarda yararlanabildi. Gelecek sezon da bunu yaşamak istemeyen Fenerbahçe, çubuklu formayla harikalar yaratan o ismin peşinde düştü. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e dönüyor!

Forvete az 2 takviye yapmayı planlayan 'de en kuvvetli adaylardan bir tanesi .

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e dönüyor!

Geçtiğimiz sezon sonunda 'ya yaklaşık 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Kosovalı golcünün macerası hiç de iyi geçmedi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e dönüyor!

basını hem 'in hem de 'nun ayrılığa olumlu baktığını yüksek sesle dile getirmeye başladı. Vedat'ın menajerinin de yönetimi ile temasta olduğu öğrenildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e dönüyor!

'in haberine göre makul bir kiralama ücreti olması durumunda Vedat'ın yeniden çubuklu formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

SON DAKİKA