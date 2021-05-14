Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e dönüyor!

Forvete en az 2 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de en kuvvetli adaylardan bir tanesi Vedat Muriç.

Geçtiğimiz sezon sonunda Lazio'ya yaklaşık 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Kosovalı golcünün İtalya macerası hiç de iyi geçmedi.