Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e dönüyor!

Forvete en az 2 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de en kuvvetli adaylardan bir tanesi Vedat Muriç.
Forvete en az 2 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de en kuvvetli adaylardan bir tanesi Vedat Muriç.
Geçtiğimiz sezon sonunda Lazio'ya yaklaşık 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Kosovalı golcünün İtalya macerası hiç de iyi geçmedi.
İtalyan basını hem Vedat Muriç'in hem de Lazio'nun ayrılığa olumlu baktığını yüksek sesle dile getirmeye başladı. Vedat'ın menajerinin de F.Bahçe yönetimi ile temasta olduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre makul bir kiralama ücreti olması durumunda Vedat'ın yeniden çubuklu formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.