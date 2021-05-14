Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de gözler Ali Koç’ta

'de gözler ’ta

Başkan seçimde yeniden aday olup olmayacağını henüz açıklamazken işaretler aday olacağı yönünde. Koç aday olması halinde yönetim kurulu listesinde değişikliğe gidecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de gözler Ali Koç’ta

Fenerbahçeli birkaç zengin işadamına teklif götürdüğü konuşulan Koç'un şampiyonluk hasretini bitirmek için gelecek sezon futbol ve basketbol takımını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Muhalefet ise 'un kararına göre hareket edecek.

LİG SONU BEKLENİYOR
yenilgisinin ardından sessizliğe bürünen 'de yönetim, ligin sona ermesini bekliyor. Yüksek olasılıkla bu sezonu da kupasız kapatacak olan sarılacivertli ekipte birçok oyuncu ile yollar ayrılacak. Teknik sorumlu 'ndan rapor isteyecek olan yönetim ardından düğmeye basacak. Başta , , olmak üzere en az 7-8 ismin gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SEÇİM 6 HAZİRAN'DA
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada olağan seçimli genel kurulun, 29-30 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 5-6 Haziran'da yapılacağı bildirildi. 'nda gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başlayacak. Üyeler seçim kartlarını statta tanzim edilecek müracaat masalarından alacaklar.

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