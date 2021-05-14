Fenerbahçe'de gözler Ali Koç’ta

Fenerbahçeli birkaç zengin işadamına teklif götürdüğü konuşulan Koç'un şampiyonluk hasretini bitirmek için gelecek sezon futbol ve basketbol takımını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Muhalefet ise Ali Koç'un kararına göre hareket edecek.



LİG SONU BEKLENİYOR

Sivasspor yenilgisinin ardından sessizliğe bürünen Fenerbahçe'de yönetim, ligin sona ermesini bekliyor. Yüksek olasılıkla bu sezonu da kupasız kapatacak olan sarılacivertli ekipte birçok oyuncu ile yollar ayrılacak. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu'ndan rapor isteyecek olan yönetim ardından düğmeye basacak. Başta Lemos, Perotti, Samatta olmak üzere en az 7-8 ismin gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



SEÇİM 6 HAZİRAN'DA

Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada olağan seçimli genel kurulun, 29-30 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 5-6 Haziran'da yapılacağı bildirildi. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başlayacak. Üyeler seçim kartlarını statta tanzim edilecek müracaat masalarından alacaklar.