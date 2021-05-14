Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük temizlik! 7 ayrılık birden

Son dakika spor haberleri: 'de büyük temizlik! 7 ayrılık birden

yönetimi, transferden önce gönderilecek oyuncuları masaya yatırdı. Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları için düğmeye basan , takviyeye yer açma adına bazı oyuncularla yolları ayıracak. Takımda düşünülmeyen isimleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar 7 isimle vedalaşma kararı aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük temizlik! 7 ayrılık birden

Kadıköy'de 'a yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran 'de büyük hayal kırıklığı yaşanırken yönetim gelecek sezonun planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Başkan ve kurmayları kendileri ile devam edilmeyecek oyuncuları masaya yatırdı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük temizlik! 7 ayrılık birden

7 İSİMDE KARAR KILINDI

'de yer alan habere göre; , , , , , ve 'ın önümüzdeki sezonun planlarında yer almadığı öğrenildi. Samatta, Tisserand, Lemos ve Novak'tan gelir hedefleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük temizlik! 7 ayrılık birden

GUSTAVO'YU DA İSTEYEN VAR

Gustavo'nun da 'dan talipleri olduğu özellikle eski kulübü 'nın devrede olduğu da biliniyor. Anlaşma sağlanması durumunda Brezilyalı oyuncunun da gidişine izin verilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük temizlik! 7 ayrılık birden

ALLAHYAR'A TEKLİFLER GELİYOR

'da kiralık olarak oynayan Allahyar da iyi bir teklif gelirse satılacak. iyi bir sezon geçiren İranlı golcü için Ukrayna'dan önemli kulüplerin nabız yokladığı biliniyor.

SON DAKİKA