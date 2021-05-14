Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de büyük temizlik! 7 ayrılık birden

Kadıköy'de Sivas'a yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanırken yönetim gelecek sezonun planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları kendileri ile devam edilmeyecek oyuncuları masaya yatırdı.
7 İSİMDE KARAR KILINDI
Takvim'de yer alan habere göre; Tisserand, Samatta, Perotti, Cisse, Sadık, Lemos ve Novak'ın önümüzdeki sezonun planlarında yer almadığı öğrenildi. Samatta, Tisserand, Lemos ve Novak'tan gelir hedefleniyor.
GUSTAVO'YU DA İSTEYEN VAR
Gustavo'nun da Fransa'dan talipleri olduğu özellikle eski kulübü Marsilya'nın devrede olduğu da biliniyor. Anlaşma sağlanması durumunda Brezilyalı oyuncunun da gidişine izin verilecek.