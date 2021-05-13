Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku!

Son dakika spor haberi: 'de şoku!

Son dakika haberi: 2017'de 'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında ekibi 'e kiralanan tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Faslı futbolcu ile ilgili de Belçika temsilcisi kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 08:34 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:10
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku!

'den, 'nın takımına kiralık olarak giden sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku!

'de forma şansı bulamadığı için 'nın takımına kiralık olarak giden 'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku!

Play-Off Şampiyonluk Grubu'nda bitime 4 hafta kala , 39 puanla lider durumda. Mart ayından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'ın sezonun geri kalan maçlarında da oynayamayacağı açıklandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku!

SAKATLIK SORUNLARI DEVAM ETTİ

bu sezon formasıyla ligde 2 maçta 25 dakika süre alabildi. Kupada ise 1 maçta 27 dakika görev aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku!

GERİ DÖNECEK

temsilcisi sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Faslı futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldı. 'ın ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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