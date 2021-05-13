Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku!

Nabil Dirar bu sezon Club Brugge formasıyla ligde 2 maçta 25 dakika süre alabildi. Kupada ise 1 maçta 27 dakika görev aldı.

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Belçika temsilcisi sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Faslı futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldı. Dirar'ın Fenerbahçe ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.