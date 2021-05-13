Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu futbolculara sert çıktı!

En kötü günlerde bile moral, motivasyon konuşmaları yapan Belözoğlu bu sefer sert çıktı.

"Her şey elimizdeydi. Şampiyonluk maçımızdı. Ama sahada arzu, istek, inanç yoktu." sözleriyle takımına sitem etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bugün Kayseri maçı hazırlıklarına başlayan sarı lacivertlilerde matematiksel olarak ihtimal var ama inanç kalmadı.