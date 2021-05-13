Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu futbolculara sert çıktı!

İkinciliği cepte gören Fenerbahçe, şampiyonluk kovalarken Kadıköy'de yıkıldı. Sivas maçı sonrası sarı-lacivertlilerin soyunma odasında çok derin bir sessizlik hakimdi.
İkinciliği cepte gören Fenerbahçe, şampiyonluk kovalarken Kadıköy'de yıkıldı. Sivas maçı sonrası sarı-lacivertlilerin soyunma odasında çok derin bir sessizlik hakimdi.
Bu sezon evinde 7. mağlubiyetini alarak tarih yazan Fenerbahçe liderin yenildiği haftada puansız kalıp şampiyonluk umutlarını tüketince şoka girdi. Sivas karşısındaki alınan sonuç sarı lacivertli camiada yıkıma yol açtı.
Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle oyun anlamında bir nebze olsun kıpırdayan, 8 maçta yenilmeden topladığı 20 puanla şampiyonluk hesaplarına giren F.Bahçe, Sivas karşılaşmasının son düdüğüyle havlu attı.
Fenerbahçe soyunma odasında keskin bir sessizlik hâkimdi maç sonunda. Başları önde oyuncuların ağzını bıçak açmıyordu.
BELÖZOĞLU SERT ÇIKTI
En kötü günlerde bile moral, motivasyon konuşmaları yapan Belözoğlu bu sefer sert çıktı.
"Her şey elimizdeydi. Şampiyonluk maçımızdı. Ama sahada arzu, istek, inanç yoktu." sözleriyle takımına sitem etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bugün Kayseri maçı hazırlıklarına başlayan sarı lacivertlilerde matematiksel olarak ihtimal var ama inanç kalmadı.