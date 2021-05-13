Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu futbolculara sert çıktı!

Son dakika haberleri | 'de futbolculara sert çıktı!

'in 41. haftasında sahasında 'a kaybeden , şampiyonluk yarışında matematiksel olmasa da havlu attı. Kazansa lider olacak olan sarı-lacivertliler etkisiz bir futbol ortaya koyunca teknik sorumlu hayal kırıklığına uğradı. Belözoğlu, soyunma odasında oyuncularına sitem etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 18:29 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 18:30
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu futbolculara sert çıktı!

İkinciliği cepte gören , şampiyonluk kovalarken 'de yıkıldı. maçı sonrası sarı-lacivertlilerin soyunma odasında çok derin bir sessizlik hakimdi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu futbolculara sert çıktı!

Bu sezon evinde 7. mağlubiyetini alarak tarih yazan liderin yenildiği haftada puansız kalıp şampiyonluk umutlarını tüketince şoka girdi. karşısındaki alınan sonuç sarı lacivertli camiada yıkıma yol açtı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu futbolculara sert çıktı!

'un yerine 'nun gelmesiyle oyun anlamında bir nebze olsun kıpırdayan, 8 maçta yenilmeden topladığı 20 puanla şampiyonluk hesaplarına giren , karşılaşmasının son düdüğüyle havlu attı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu futbolculara sert çıktı!

soyunma odasında keskin bir sessizlik hâkimdi maç sonunda. Başları önde oyuncuların ağzını bıçak açmıyordu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu futbolculara sert çıktı!

BELÖZOĞLU SERT ÇIKTI

En kötü günlerde bile moral, motivasyon konuşmaları yapan Belözoğlu bu sefer sert çıktı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu futbolculara sert çıktı!

"Her şey elimizdeydi. Şampiyonluk maçımızdı. Ama sahada arzu, istek, inanç yoktu." sözleriyle takımına sitem etti. 'nin haberine göre bugün maçı hazırlıklarına başlayan sarı lacivertlilerde matematiksel olarak ihtimal var ama inanç kalmadı.

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