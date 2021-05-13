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'de bu kez sınıfta kaldı

Teknik Sorumlusu , kader maçında ’u çözemedi, oyuncu değişikliklerinden de dışında verim alamadı. Özellikle ve 'ın aynı anda çıkması oyun olarak takımı daha da geriye götürdü. Sivasspor birçok pozisyon bulurken, Fenerbahçe son dakikadaki gol dışında etkili olamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bu kez sınıfta kaldı

Erol Bulut'un yerine takımın başına geçtikten sonra 8 maçta 6 galibiyet+ 2 beraberlik alarak takımı yeniden şampiyonluk potasına sokan , maçında sınıfta kaldı. Genç çalıştırıcı, taktik olarak rakibini çözemezken yaptığı oyuncu değişiklikleri de işe yaramadı. Zorunlu - değişimi dışında , , ve 'ı kenara alan Belözoğlu; , Osayi Samuel, ve 'yi oyuna dahil etti. Cisse'nin golü dışında yapılan değişiklikler katkı sağlamadı. Özellikle Ozan ve Pelkas'ın aynı anda çıkması oyun olarak takımı daha da geriye götürdü. Sivasspor birçok pozisyon bulurken, son dakikadaki gol dışında etkili olamadı.

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