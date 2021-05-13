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'de yıkıldı! Şampiyonluk treni böyle kaçıyor

, rakiplerine kabusu yaşattığı evinde bu kez hüsrana uğradı. Sarı-lacivertliler, sahasında bir sezonda en fazla yenilgiyi alırken, toplam 25 puan kaybetti. İşte 'nın sahasında puan kaybettiği maçlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Kadıköy'de yıkıldı! Şampiyonluk treni böyle kaçıyor

Yıllardır rakiplerinin kabusu olduğu 'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan , rekor kırdı! Deplasmanlarda en fazla puan toplayan takım olan sarı-lacivertliler, sahasında ise rakiplerine toplam 25 puan kaybetti. 7 mağlubiyetle bir sezonda 'nda en çok yenilgiyi yaşadığı sezonu geride bırakan , 11 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. İç saha puan durumunda , , , ve 'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, bu takımlar içinde evinde en fazla ağları havalanan (25) ekip oldu.


FİNAL SENDROMU
Son haftaya lider girme fırsatını tepen Fenerbahçe bunu ilk kez yapmıyor. Geçmişte , faciası, play-off'ta son maçta Galatasaray'a verilen şampiyonluklar akla ilk gelenler. Bu durum 'final sendromu' olarak yorumlanıyor. karşısında tekrarlanan bu durumun en önemli nedeninin ise yıllardır süren şampiyonluk hasretinin yarattığı stres olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin sahasında puan kaybettiği maçlar







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