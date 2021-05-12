Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

Bu gerçekleşmediği takdirde sarı-lacivertliler sezonu üçüncü tamamlayacak ve kendisini UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda bulacak.

BEŞİKTAŞ'IN KUPAYI KAZANMASINI BEKLEYECEK

Sezonu üçüncü bitirmesine karşın Fenerbahçe'nin, Avrupa'nın iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanma ihtimali de bulunuyor. Ancak bunun için Kadıköy merkezli kulüp, ezeli rakibi Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasını bekleyecek.