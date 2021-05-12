Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

Son dakika spor haberleri: 'yi bekleyen tehlikesi!

'de tehlikesi yaşanıyor. 'a sahasında 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan sarı-lacivertliler, 'de son haftaya girilirken 3. sırada bulunuyor. , 'nın yeni sezon için yapmış olduğu flaş değişiklik sonrası tehlike yaşıyor. ve 'dan herhangi biri mağlubiyet yaşamadığı takdirde sarı-lacivertlilerin umudu tek bir umuda bağlanacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:02
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

'in 41. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan 'de camia büyük bir üzüntü yaşıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

'ın kaybettiği haftada kazandığı taktirde son haftaya lider girme fırsatını tepen sarı-lacivertliler, 'ın da Denizlispor'u mağlup etmesiyle kendini 3. sırada buldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

Alınan sonuçların ardından 'yı bekleyen kupaları tehlikesi ortaya çıktı. Buna göre veya son hafta mağlup olmazsa, sarı-lacivertlileri senaryo ortaya çıkabilir.

İşte Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

UEFA'DA FLAŞ DEĞİŞİKLİK!
Milliyet'in derlediği habere göre, tarafından gelecek sezondan geçerli olmak üzere kupalarında değişikliğe gidildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

KONFERANS LİGİ OLUŞTURULDU!
Konferans Ligi adında yeni bir lig oluşturuldu ve bu turnuva, Şampiyonlar Ligi ve Ligi'nin ardından kıtanın üç numaralı futbol organizasyonu oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

TEK TAKIM KATILACAK
Yeni formata göre 'de bu sezon şampiyon olan takım ve ligi ikinci bitiren diğer takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

Türkiye Kupası'nın galibi ise Ligi'ne dahil olacak ve bu turnuvaya ulusal ligdeki derecesiyle bilet alan ülkenin tek temsilcisi olacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

'i üçüncü ve dördüncü bitiren iki takım ise Konferans Ligi'ne dahil olacak. Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Ligi'ne play-off aşamasından başlayacak. Süper Ligi 4. bitiren takım Konferans Ligi'ne 2. ön eleme ve ligi 3. bitiren ise Konferans'a 3. ön elemeden dahil olacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ'NE KATILACAK
'nin ligi ilk iki sırada bitirmesi için son haftada veya 'tan birinin maçlarını kaybetmesi gerekiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

Bu gerçekleşmediği takdirde sarı-lacivertliler sezonu üçüncü tamamlayacak ve kendisini Konferans Ligi 3. ön eleme turunda bulacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

BEŞİKTAŞ'IN KUPAYI KAZANMASINI BEKLEYECEK
Sezonu üçüncü bitirmesine karşın 'nin, 'nın iki numaralı kupası olan Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanma ihtimali de bulunuyor. Ancak bunun için Kadıköy merkezli kulüp, ezeli rakibi 'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasını bekleyecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILACAK
Siyah-beyazlılar kupanın sahibi olduğu ve ligi de ilk iki içinde bitirdiği takdirde, Kartal Devler Ligi'ne katılacağı için, kupada elde ettiği başarı sonunda gelen Ligi'ne katılım hakkı, ligde bir sıra kayarak üçüncü takıma geçecek ve bu durumda Avrupa Ligi'ne gidebilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

Aksi takdirde ligde şampiyonluk hesapları yaparken bir anda üçüncü sıraya gerileyen , sadece Türkiye'de değil; 'da da ummadığı bir üçüncülükle karşı karşıya kalacak. Bu üçüncülük, kıtanın üç numaralı turnuvasına iştirak etmekten kaynaklanacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen Avrupa tehlikesi!

Şampiyonlar Ligi'nin uzağında kalırsa önemli bir gelir kaleminden mahrum kalacak , üç numaralı kupa olan yeni turnuva Konferans Ligi'ne gittiği takdirde sportif bir gerilemenin yanında ekonomik açıdan ciddi bir katkının da uzağında kalacak.

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