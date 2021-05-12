Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! İşte son durumu

Son dakika spor haberleri: 'den açıklaması! İşte son durumu

'in 41. haftasında sahasında 'u konuk eden 'de yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, 25 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:39 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:52
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! İşte son durumu

, 'nin 'u ağırladığı maçın henüz başında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sağ kanattan gelen topa kafayla müdahale etmek isteyen yıldız futbolcu, düzgün bir vuruş yapamadı ve sol arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. Sarı-lacivertli kulüp, Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin son durumunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Bu sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla 12 Süper Lig maçına çıktı ve 2 asist kaydetti.

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