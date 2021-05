Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! İşte son durumu

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırladığı maçın henüz başında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sağ kanattan gelen topa kafayla müdahale etmek isteyen yıldız futbolcu, düzgün bir vuruş yapamadı ve sol arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. Sarı-lacivertli kulüp, Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin son durumunu açıkladı.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Bu sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla 12 Süper Lig maçına çıktı ve 2 asist kaydetti.