Bize yakışmadı sorumlu benim

Fenerbahçe'nin başında ilk yenilgisini alan Emre Belözoğlu maçtan sonra oldukça üzgündü. Sarı-lacivertli teknik adam, "Hiç olmadığım kadar üzgünüm. Büyük fotoğrafa baktığım zaman bu sonuç bize hiç yakışmadı. Çok fazla söze gerek yok. 8 maçlık inanmış, sonuna kadar bu işi kovalayacağını gösteren bir takım vardı. Son haftaya taşısaydık, şampiyon olurduk. Buna yüzde 100 inanıyorum. Sorumluluk net şekilde benim, herkes bunu bilsin. Oyuncular ve bizler üzerimize düşeni almalıyız. Burası büyük camia. Yakışmadı" ifadelerini kullandı.