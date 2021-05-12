4. kez son hafta kabusu

Sarı-lacıvertlıler son 15 yılda 4. kez son haftada şampiyonluk şansını değerlendiremedi. Son haftaya lider girdiği 2006’da Denizlispor, 2010’da ise Trabzon ile 1-1 kalarak şampiyonluğu kaptıran Kanarya, 2012’de ise kazansa şampiyon olacağı play-off’un son maçında G.Saray ile 0-0 berabere kalmıştı. Dün de Sivas’ı yenemeyerek son haftaya lider girme fırsatını tepti.
Sarı-lacıvertlıler son 15 yılda 4. kez son haftada şampiyonluk şansını değerlendiremedi. Son haftaya lider girdiği 2006'da Denizlispor, 2010'da ise Trabzon ile 1-1 kalarak şampiyonluğu kaptıran Kanarya, 2012'de ise kazansa şampiyon olacağı play-off'un son maçında G.Saray ile 0-0 berabere kalmıştı. Dün de Sivas'ı yenemeyerek son haftaya lider girme fırsatını tepti.