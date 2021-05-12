Haberler Fenerbahçe 4. kez son hafta kabusu

4. kez son hafta kabusu

Sarı-lacıvertlıler son 15 yılda 4. kez son haftada şampiyonluk şansını değerlendiremedi. Son haftaya lider girdiği 2006’da Denizlispor, 2010’da ise ile 1-1 kalarak şampiyonluğu kaptıran Kanarya, 2012’de ise kazansa şampiyon olacağı play-off’un son maçında ile 0-0 berabere kalmıştı. Dün de Sivas’ı yenemeyerek son haftaya lider girme fırsatını tepti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
4. kez son hafta kabusu
Sarı-lacıvertlıler son 15 yılda 4. kez son haftada şampiyonluk şansını değerlendiremedi. Son haftaya lider girdiği 2006'da Denizlispor, 2010'da ise ile 1-1 kalarak şampiyonluğu kaptıran Kanarya, 2012'de ise kazansa şampiyon olacağı play-off'un son maçında ile 0-0 berabere kalmıştı. Dün de Sivas'ı yenemeyerek son haftaya lider girme fırsatını tepti.
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