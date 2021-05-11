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Son dakika haberi: Milli futbolcu 'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu 'den flaş bir paylaşım geldi. Genç futbolcu, 'ın yaptığı paylaşıma "Alev ve Kalp" bıraktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 16:59
Son dakika Fenerbahçe haberi: Milli futbolcu Mert Müldür'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

takımlarından 'da forma giyen milli oyuncumuz , taraftarlarını heyecanlandırdı.

22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de sakatlıktan dönmeye hazırlanan ve saha çalışmalarına başlayan 'ın yaptığı paylaşıma "Alev ve Kalp" bıraktı.

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Sarı-lacivert kalp yapan 22 yaşındaki oyuncu, sezonun sonu yaklaşmışken transfer söylentilerini de beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nn geçen sezon kadrosuna kattığı 'ün kontratı bu sezon sonunda bitiyorken, henüz uzatma opsiyonu kullanılmadı.

2019'da 'den Sassuolo'ya 4,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan sağ bek, bu sezon 28 maçta 1710 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.


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